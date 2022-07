Hải Dương: Trưởng thôn, cán bộ địa chính xã Hồng Phong bị khởi tố

Tối ngày 14/7, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách vừa ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 bị can Nguyễn Kim Tuấn (sinh năm 1985, thôn Vạn Tải Tây, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách) - công chức địa chính xã Hồng Phong và Nguyễn Hữu Chiếu (SN 1958, Trưởng thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Đối tượng Nguyễn Kim Tuấn. Lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của Tuấn.

Lợi dụng chức vụ là công chức địa chính xã Hồng Phong, huyện Nam Sách và Trưởng thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong, Nguyễn Kim Tuấn và Nguyễn Hữu Chiếu đã bàn bạc tự tách thửa đất và chuyển quyền quản lý đất từ UBND xã Hồng Phong sang quyền quản lý cá nhân, làm thất thoát của Nhà nước 27,3 triệu đồng.

Cụ thể, tài liệu điều tra xác định, đầu tháng 6/2018, vì động cơ vụ lợi cá nhân, Nguyễn Hữu Chiếu - Trưởng thôn Phù Liễn, đã tự khai và điều chỉnh tiêu chuẩn ruộng đời sống của mình với diện tích là 390m2 về vị trí đất công điền thuộc quyền quản lý của UBND xã Hồng Phong tại khu Thanh Lan thuộc thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách. Chiếu đã nhờ Nguyễn Kim Tuấn - công chức địa chính xã Hồng Phong làm thủ tục tách thửa đất và chuyển quyền quản lý đất từ UBND xã Hồng Phong sang quyền quản lý của cá nhân Nguyễn Hữu Chiếu. Tuấn đã đồng ý với Chiếu.

Nguyễn Hữu Chiếu tại cơ quan Công an. Tài liệu liên quan vụ án.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là công chức địa chính xã Hồng Phong, Tuấn đã cung cấp tài liệu chỉnh sửa trình Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong ký xác nhận chứng thực nguồn gốc thửa đất nêu trên. Tuấn đã vi phạm nguyên tắc trong khi thi hành công vụ, không tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai (không thực hiện theo trình tự, quy trình trong việc tách thửa đất, chuyển chủ quản lý...), tự tách thửa đất và chuyển chủ quản lý đất từ UBND xã Hồng Phong sang chủ quản lý là cá nhân Nguyễn Hữu Chiếu.

Đến ngày 22/6/2018, Nguyễn Hữu Chiếu đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất trên cho người khác, thu lời hơn 100 triệu đồng.

Hành vi của 2 đối tượng Nguyễn Kim Tuấn, Nguyễn Hữu Chiếu đã làm mất quyền quản lý của Nhà nước về đất đai, gây thiệt hại cho Nhà nước 27,3 triệu đồng.

Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

