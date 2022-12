Hải Dương: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 40 tỷ đồng

Ngày 13/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Nam Sách vừa điều tra, làm rõ đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, tổng số tiền giao dịch hơn 40 tỷ đồng do Phạm Tiến Hưng (SN 1992) trú tại Khu Hoàng Hanh, thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương cầm đầu.



Kết qua điều tra ban đầu, tháng 8/2022, Hưng lấy tài khoản Master (tài khoản quản lý) “DTE48801” của người khác trên website: https://agbong88.com rồi chia thành 5 tài khoản Agent (tài khoản quản lý cấp thấp hơn).

Phạm Tiến Hưng làm việc với cán bộ điều tra.

Hưng giữ 1 tài khoản Agent, còn lại cấp cho Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1989, ở xã An Lâm, huyện Nam Sách) và một số người khác để Tuấn và những người này tiếp tục chia thành tài khoản cấp độ Member (tài khoản người chơi) giao cho nhiều người khác để tham gia cá cược các trận đấu bóng đá.

Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận, từ tháng 8/2022 đến khi bị phát hiện, các đối tượng trong đường dây đã tổ chức cá cược một số trận thi đấu bóng đá, tuy nhiên, trong giai đoạn mùa World Cup 2022, bọn chúng tham gia cá cược nhiều hơn, trung bình mỗi một ngày số điểm cá cược của một người từ 5 đến 200 điểm, tương đương từ 300 nghìn đồng đến 20 triệu đồng/lượt.

Đối với các tài khoản Agent được giao cho Tuấn cùng các đối tượng khác trong đường dây, Hưng thống nhất quy đổi 1 điểm được tính tương đương từ 30 nghìn đến 60 nghìn đồng. Trong khi đó, Hưng lấy tài khoản quản lý Master của một người khác trên website chỉ tính 1 điểm tương đương với 7 nghìn đồng đối với quản lý cấp trên.

Các tài khoản Member được một số đối tượng trong nhóm tiếp tục chuyển giao cho những người tiếp theo sử dụng và điểm tính quy đổi tiếp tục được đẩy lên cao: 01 điểm bằng 100.000 đồng.

Sau một tuần tham gia cá cược, các đối tượng sẽ tập hợp kết quả để thanh toán thắng thua vào thứ 2 hàng tuần, hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp.

Từ 1/9/2022 đến ngày 6/12/2022, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện gần 12 nghìn lần cá cược, tổng số gần 420 nghìn điểm, tương đương gần 42 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, ngày 9/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc, quy định tại Điều 322, Điều 321 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại địa bàn huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

9 đối tượng liên quan vụ án.

Thiếu tá Lê Thái Dương, Cán bộ phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, việc tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá là hành vi vi phạm pháp luật, khuyến cáo người dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi này. Khi phát hiện có dấu hiệu liên quan đến cá độ bóng đá, người dân cần thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để lực lượng Công an có biện pháp đấu tranh, xử lý kịp thời đối với hành vi vi phạm pháp luật này.

Hiện vụ việc đã được chuyển hồ sơ cùng các đối tượng liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

