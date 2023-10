Hải Dương: Làm rõ 3 đối tượng lừa bán 2 thiếu nữ vào quán karaoke

Ngày 10/10, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương mới đây ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi để tiến hành điều tra.



Trước đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã triệt phá thành công chuyên án, làm rõ 3 đối tượng liên quan đến vụ án mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra tại xã Gia Xuyên (TP Hải Dương). Các đối tượng gồm: Lê Minh Công (SN 1997, trú tại thôn Hoàng Xá, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, Hải Dương); Hoàng Văn Toản (SN 2002) và Hoàng Văn Khiêm (SN 2006), cùng trú tại xã Chiềng Kheo (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Hai đối tượng Công và Toản.

Hai nạn nhân trong vụ án là Q.T.V. (SN 2005) và Q.T.H. (SN 2007) thường trú tại xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Đầu tháng 8/2023, Công làm quen với Q.T.V. qua mạng xã hội. Biết V. đang làm nhân viên phục vụ quán karaoke tại Hà Nội nên Công đã dụ V. về nhà mình ở Hải Dương chơi.

Tuy nhiên, đến ngày 13/8, biết V. không đi một mình mà cùng em họ là Q.T.H., bắt taxi từ Thạch Thất (Hà Nội) về Hải Dương, Công rủ Khiêm cùng đến Ga Phú Thái (huyện Kim Thành) để đón người. Sau đó các đối tượng đưa hai chị em V và H về nhà trọ tại Đông Triều (Quảng Ninh).

Tại đây, Công tịch thu điện thoại của hai chị em, dặn Toản và Khiêm phải thay nhau trông nom, tránh để V. và H. bỏ trốn. Các đối tượng khống chế, sử dụng hung khí đe dọa, buộc V. và H. nghe điện thoại của một người lạ, đồng thời phải nói dối là V. sinh năm 2003, H. sinh năm 2004, là nhân viên phục vụ quán karaoke và đang nợ 33 triệu đồng.

Khoảng 22h ngày 13/8, Công và Toản chở V. và H. đến gặp một khách hàng có nhu cầu tuyển người. Tuy nhiên, người này chỉ trả 10 triệu đồng nên các đối tượng không đồng ý bán.

Sau đó qua trung gian, các đối tượng tìm được chủ một quán karaoke tên C. ở thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đang có nhu cầu tuyển nhân viên. Các đối tượng giới thiệu với anh C. rằng cả V. và H. đều là nhân viên phục vụ tại quán karaoke ở Hải Dương, tuy nhiên đang nợ chủ tổng cộng 33 triệu đồng. Nếu anh C. muốn thuê V. và H. về làm thì phải trả toàn bộ số nợ đó cho chủ cũ.

Đối tượng Hoàng Văn Khiêm

Rạng sáng ngày 14/8, từ Đông Triều, các đối tượng đưa V. và H. di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau, sau đó đến điểm hẹn trên trục đường tỉnh 38B, đoạn qua địa phận xã Gia Xuyên (TP Hải Dương) để gặp anh C.

Anh C. đồng ý trả 33 triệu đồng và nhận 2 chị em về làm nhân viên phục vụ tại quán karaoke do mình làm chủ. Số tiền này sẽ được trừ dần vào tiền công của 2 người. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc tại quán karaoke, anh C. phát hiện H. chưa đủ độ tuổi lao động nên đã liên hệ để gia đình V. và H. đang ở Điện Biên xuống đón về.

Gia đình V. và H. sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng. Nhận được đơn tố cáo từ gia đình các nạn nhân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng nên đã khởi tố vụ án hình sự “Mua bán người và Mua bán người dưới 16 tuổi” để điều tra.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập các đối tượng Công, Toản và Khiêm. Cả 3 đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định, đang ở trọ tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, do thấy trên mạng xã hội có các tài khoản đăng tin muốn tìm nhân viên nữ để phục vụ tại quán karaoke với giá từ 10-15 triệu đồng/người nên Công đã rủ Toản và Khiêm cùng tìm kiếm những cô gái có nhu cầu tìm việc làm, nhẹ dạ, cả tin để lừa bán lấy tiền.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.