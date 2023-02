Hải Dương: Chỉ còn 1 quán karaoke hoạt động, 366 cơ sở tạm ngừng

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hải Dương) cho biết, toàn tỉnh Hải Dương hiện nay chỉ có 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke đáp ứng đầy đủ quy định và đang hoạt động. Đó là karaoke Thọ Duyên Vip ở xã Hồng Phong (huyện Nam Sách, Hải Dương). Cơ sở này đi vào hoạt động từ năm 2022 và khắc phục, bảo đảm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, 366 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke còn lại trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện đang tạm ngừng hoạt động. Trong đó, có 53 cơ sở bị đình chỉ, 313 cơ sở tự ngừng hoạt động. Các cơ sở này đều không bảo đảm quy định về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trước đó, Công an TP Hải Dương cho biết, trên địa bàn thành phố hiện có 3 cơ sở kinh doanh karaoke bị đình chỉ hoạt động, 9 cơ sở xin nghỉ hoạt động và 41 cơ sở thông báo tạm ngừng, tự dừng hoạt động. Nguyên nhân do các cơ sở trên đều chưa bảo đảm điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trong số này, 3 cơ sở bị đình chỉ hoạt động gồm Rio, Phantom, Dragon2, 9 cơ sở xin nghỉ hoạt động gồm Dragon1, Dragon KTV, Quỳnh Trang, Hà Nội Phố, Maxim, Vpop1; Vpop3, Vườn sinh thái Thanh Bình, 130. Trong các cơ sở thông báo tạm ngừng, tự dừng hoạt động có Hoàng Kim, Ruby KTV, Ruby, XO…

Công an tỉnh Hải Dương đề nghị lực lượng công an, cơ quan chức năng các cấp tăng cường kiểm tra, kiểm soát kịp thời, xử lý nghiêm nếu có cơ sở trong số này cố tình vi phạm. Các cơ sở này chỉ được phép hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Cơ quan chức năng các cấp đã và sẽ công khai danh sách các cơ sở dừng hoạt động để nhân dân giám sát.