Hải Dương: Bắt “đạo chích” chuyên trộm xe máy tại đám ma, đám cưới

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hữu Việt (sinh năm 1989, ở thôn Cự Lộc, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) về các tội Trộm cắp tài sản. Nguyễn Đình Lực (SN 1963, ở khu nhà tập thể thuộc khu Xuân Cầm, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh) bị khởi tố tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Nguyễn Hữu Việt là đối tượng chuyên trà trộn vào đám ma, đám cưới, lợi dụng sơ hở của nhà đám để trộm cắp xe máy . Chỉ trong vòng chưa đầy chục ngày trong tháng 2/2023, Việt đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy tại 1 đám ma và 1 đám cưới trên địa bàn huyện Gia Lộc.

Đối tượng Việt cùng phương tiện gây án tại cơ quan công an

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng 9h ngày 5/2/2023, Việt đi xe máy từ nhà lên TP Hải Dương gửi xe rồi lên xe bus tuyến Hải Dương – Hưng Yên. Khi đi đến địa phận xã Toàn Thắng (huyện Gia Lộc, Hải Dương) phát hiện thấy trong thôn Bái Thượng có đám ma, Việt đã trà trộn, dùng vam phá khoá lấy trộm xe máy DREAM BKS 34B2 - 268.97 của anh Đặng Đình Đường (SN 1980, ở thôn Phương Khê, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc).

Sau khi trộm được chiếc xe trên, Việt mang ra Quảng Ninh bán cho Nguyễn Đình Lực (SN 1963, ở khu nhà tập thể thuộc khu Xuân Cầm, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều) với giá 5 triệu đồng. Thông qua website mua bán xe máy, Lực đã bán chiếc xe máy trên cho người khác (chưa rõ danh tính) được 8 triệu đồng.

Khoảng 7h ngày 12/2/2023, Việt đi xe máy SIRIUS BKS 34B4-211.62 mang theo vam phá khóa đi lang thang từ nhà sang huyện Gia Lộc. Đến xã Quang Minh, thấy có đám cưới, Việt liền gửi xe máy ở một nơi khác, rồi bắt xe ôm đến khu vực nhà có đám cưới.

Quan sát thấy trong sân nhà của gia đình ông Phạm Văn Miện (SN 1958, ở thôn Minh Tân, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc) dựng xe máy, xe đạp của đám cưới nhưng không có người trông coi, Việt đi vào dùng vam phá khoá lấy trộm chiếc xe máy DREAM BKS 34B1-097.01 của anh Nguyễn Viết Vương (SN 1991, ở thôn Đào Lâm, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện). Chiếc xe này cũng được Việt mang ra Quảng Ninh bán cho đối tượng Lực với giá 5.200.000 đồng. Sau đó Lực bán chiếc xe máy cho người khác (chưa rõ danh tính) thông qua website mua bán xe máy với giá 8.000.000 đồng.

Ngày 19/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã khởi tố vụ án. Ngày 21/2/2023 khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Việt và Lực lần lượt với các tội danh: Trộm cắp tài sản; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ.

