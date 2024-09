Hải Dương: Báo động 2 sông Thái Bình, bến bãi chất thải ngổn ngang

Sáng ngày 10/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương phát lệnh báo động số II trên sông Thái Bình. Trong đó, yêu cầu giải tỏa ngay các bến bãi vật liệu xây dựng, kinh doanh than, đóng tàu, các vật cản khác ngoài bãi sông để bảo đảm an toàn, thoát lũ sông. (Ảnh bến bãi tại phường Việt Hòa vẫn chất tải cát). Ghi nhận của PV tại các phường Việt Hòa, Hải Tân, xã Ngọc Sơn (TP Hải Dương), các bến bãi vật liệu xây dựng như cát, đá; bến bãi kinh doanh than vẫn chưa thanh thải hết vật liệu, có nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn, thoát lũ sông. (Ảnh bến bãi tại phường Việt Hòa). Trước đó, nhiều bến bãi ngoài đê đã được giải tỏa, thanh thải vật liệu, công trình để bảo đảm hành lang thoát lũ. Tuy nhiên vẫn còn một số bến bãi chất tải vật liệu trên mặt bãi. Một bến bãi tại phường Hải Tân cát vẫn chất đống ven sông Thái Bình. Vật liệu cát được chất tải với số lượng lớn. Nhà tạm trên bến bãi. Trong khi nước sông Thái Bình đang dâng, bến bãi này vẫn ngổn ngang đá, cát. Bến bãi cát chất cao cùng đất thải được tập kết tại đây. Vật liệu để sát mép sông. Tương tự một bến bãi khác, cát vẫn chất đống chưa được thanh thải. Nhiều thiết bị, vật liệu vẫn còn trên bãi. Một bãi than chất cũng sát mép sông. Việc vật liệu tập kết trên bến bãi trong thời điểm lũ đang lên cao khiến nhiều người lo lắng ảnh hưởng đến an toàn, thoát lũ sông. Hình ảnh bến bãi dưới chân cầu Hàn (TP Hải Dương) Đại diện Hạt quản lý Đê TP Hải Dương cho biết, thời điểm này cấm hết máy móc phương tiện hoạt động trên bến nên không thể thanh thải được vật liệu trên bãi. >>> Mời độc giả xem thêm video Thiệt hại lớn sau mưa bão, Lào Cai công bố tình huống khẩn cấp:

