Hà Nội: Nhếch nhác con đường trước Tổng cục Dân số

Theo quan sát của PV, tuyến đường dài khoảng 200 mét đi vào Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) và Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) thi công nhiều năm không xong ngổn ngang, nhếch nhác. Cụ thể, tuyến đường dài khoảng 200 mét, là điểm nối liền của quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội), có nhiều cơ quan, công sở và người dân đến làm việc nên lưu lượng tham gia giao thông rất lớn, đặc biệt là vào những khung giờ cao điểm. Tại nơi đây cũng để lại những hố ga bị mất nắp gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo tìm hiểu của PV, Dự án xây dựng đường nối và đấu nối hạ tầng kỹ thuật tại ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy được ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) ký quyết định số 1963/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu vào năm 2020. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Dũng Chí - Công ty CP xây lắp và dịch vụ thương mại Thành An, với giá trúng thầu là 11.099.956.000 đồng. Thời hạn thi công dự án 235 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Gói thầu xây dựng dự án đấu nối hạ tầng kỹ thật tại ô đất D20 Khu đô thị mới Cầu Giấy được chia thành nhiều giai đoạn. Trong đó, có đoạn đường đấu nối giữa quận Cầu Giấy - quận Nam Từ Liêm (Trước cổng Tổng cục Dân số và Tổng cục Đường bộ Việt Nam) đang thi công lại bị bỏ dở giữa chừng. Qua ghi nhận, tuyến đường nằm trong dự án Xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20 khu đô thị mới Cầu Giấy thi công trong suốt thời gian dài. Mặt đường, vỉa hè thì bị đào xới tung tóe, hố ga không che đậy, ống cống vứt ngổn ngang, tại các cống rãnh có độ sâu nguy hiểm không được nhà thầu căng dây cảnh báo gây mất an toàn giao thông. Rác thải, phế thải vứt la liệt dưới đường và vỉa hè gây mấy mỹ quan đô thị. Đáng nói theo người dân cho biết, nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra do người điều khiển phương tiện không quan sát hoặc cố tránh những "chướng ngại vật" nằm sừng sững giữa đường. Theo một người dân sống gần tuyến đường này cho biết: "Nghe một chủ đơn vị thi công dự án nói do thiếu vốn cho nên vẫn chưa triển khai tiếp, nếu có vốn thì dự án xây dựng một vài tháng là xong". Người dân sinh sống tại khu vực này cũng cho hay, cứ mỗi lần nắng lên, đường khô, chỉ cần 1 vài phương tiện di chuyển qua là bụi mù mịt. Còn vào những lúc mưa thì đường "biến thành sông" khiến giao thông tê liệt. >>> Xem thêm video: 11.100 tỷ đồng xây dựng đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân

