Hà Nội: Nam thanh niên trượt chân rơi từ tầng 3 chung cư xuống đất

Ngày 18/7, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên rơi từ tầng cao chung cư Imperia Garden (phố Nguyễn Tuân) xuống đất.

Khu vực nơi xảy ra sự việc.

Thông tin ban đầu, vụ nam thanh niên rơi từ tầng 3 chung cư Imperia Garden xuống đất xảy ra sáng cùng ngày. Nạn nhân là N.T.T. (SN 1994, quê Phú Thọ) rơi từ tầng 3, toà B xuống đất. Anh T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu Bệnh viện Quân y 103 ngay sau đó.

Theo Công an quận Thanh Xuân, nguyên nhân do nạn nhân bị trượt chân nên rơi xuống đất. Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Thanh Xuân có mặt tại hiện trường điều tra vụ nam thanh niên rơi từ tầng 3 chung cư Imperia Garden xuống đất .