Hà Nội: Nam thanh niên qua đêm tại nhà bạn, mượn xe máy rồi... biến mất

Ngày 9/4, Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết thông tin về vụ ngủ lại nhà bạn trai, mượn xe máy rồi... biến mất xảy ra trên địa bàn. Qua đó, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Tăng Công Phong (SN 1987, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tăng Công Phong tại cơ quan Công an.

Theo điều tra của cơ quan Công an, anh C. (SN 1989, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) có mối quan hệ quen biết xã hội với Tăng Công Phong. Sau một thời gian giao lưu, cả hai trở nên thân thiết nên ngày 21/9/2021, Phong được anh C. mời đến nhà chơi và ngủ lại.

Chiều 22/9/2021, Phong lấy cớ có việc nên mượn chiếc xe máy Honda Wave của anh C. Anh C. đồng ý, tuy nhiên sau đó đối tượng đã không trả lại xe cho anh C. dù anh C. nhiều lần gọi điện, nhắn tin đòi. Qua tìm hiểu, anh C. biết Phong đã bán chiếc xe máy của mình với giá 6.000.000 đồng nên đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an quận Cầu Giấy đã nhiều lần triệu tập Phong lên làm việc nhưng đối tượng đã lẩn trốn. Ngày 30/3/2022, do đã nhận thức rõ được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Tăng Công Phong đã đến trụ sở Công an quận Cầu Giấy trình diện, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ ngủ lại nhà bạn trai, mượn xe máy rồi...biến mất đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.