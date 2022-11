Hà Nội: Không cho vay tiền, đột nhập vào phòng bạn để trộm vàng

Ngày 2/11, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Trình Văn Tú (SN: 1988, HKTT: Quảng Hùng, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trình Văn Tú tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào ngày 29/10, Công an phường Xuân La, quận Tây Hồ nhận được tin trình báo của anh N.B (SN 1990; trú tại: Xuân La, Tây Hồ) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 22 triệu đồng và 1 chiếc kiềng vàng 5 chỉ tại phòng trọ ở phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Qua rà soát, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ xác định đối tượng nghi vấn là Trình Văn Tú (SN: 1988, HKTT: Quảng Hùng, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 30/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ đã tiến hành triệu tập Trình Văn Tú lên làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Theo điều tra, Tú là bạn của anh B. Do ham mê cờ bạc, Tú thường xuyên vay tiền của anh B. Sau khi anh B không đồng ý cho Tú vay thêm, nên đối tượng đã đột nhập vào phòng trọ của anh B. lấy trộm tài sản.

Hiện vụ không cho vay tiền, đột nhập vào phòng bạn để trộm vàng ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.