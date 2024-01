Hà Nội: Đôi nam nữ đi xe máy tự ngã, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h47 ngày 15/1, trên đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, TP Hà Nội hướng cầu Nhật Tân đi Cầu Giấy xảy ra vụ đôi nam nữ đi xe máy tự ngã văng lên hè khiến 1 người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Vào thời điểm trên, hai thiếu niên khoảng 20 tuổi đi xe máy màu đỏ biển kiểm soát 29U9-5960 lưu thông trên đường, khi đến đoạn gần đèn tín hiệu giao thông Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, bất ngờ xe mất lái, cả 2 ngã văng lên vỉa hè.

Tại hiện trường, chiếc xe máy quay ngang nằm vuông góc với vỉa hè phố Võ Chí Công, nạn nhân là nữ ngồi sau văng lên vỉa hè nằm cạnh gốc cây xác định đã tử vong. Còn người điều khiển xe máy là nam giới cũng văng xa khoảng 10m trên vỉa hè được xác định bị trọng thương đã được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thôn số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cùng công an quận Tây Hồ đã có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định không có va chạm giữa xe máy và phương tiện khác, nạn nhân bị tai nạn do tự ngã. Cơ quan công an đang liên hệ với gia đình nạn nhân để giải quyết vụ việc.

Hiện vụ đôi nam nữ đi xe máy tự ngã khiến 1 người tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.