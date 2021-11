Hà Nội: Cùng người yêu trộm gần 400 triệu đồng của công ty

Ngày 30/11, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ cùng người yêu trộm gần 400 triệu đồng của công ty xảy ra trên địa bàn. Theo đó, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Anh Đức (SN 1997; trú tại: Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội), Lại Thị Huyền Trang (SN 1997; trú tại: Đồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên) về tội Trộm cắp tài sản và Lại Lan Hương (SN 1992; trú tại: Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2021, Trang làm quản lý tại bưu cục giao hàng tiết kiệm ở Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa). Đức là người yêu của Trang nên thường xuyên đến nơi Trang làm việc để chơi và phát hiện có két sắt đựng tiền hàng.