Hà Nội: Công an giải cứu người phụ nữ tưới xăng dọa thiêu

(Kiến Thức) - Một người phụ nữ tưới xăng dọa thiêu ở trên tòa nhà cao tầng vừa được Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) giải cứu, may mắn thoát chết.

Ngày 29/5, trao đổi với PV thông tin người phụ nữ tưới xăng dọa thiêu, Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho hay, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã huy động các các lực lượng nghiệp vụ (Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát 113, Cảnh sát PCCC...) và Công an phường Xuân Đỉnh đã có mặt tại hiện trường.



Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 22/5, lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm đang tham gia cưỡng chế giải phóng mặt bằng tuyến đường vành đai 3 thì nhận được tin báo từ Công an phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm là chị Nguyễn Thị Thắm (39 tuổi, ở tổ dân phố Xuân Lộc 1, Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) mang xăng đến nhà anh Đặng Hồng Hiếu (51 tuổi, ở ngõ 337 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố Xuân Lộc 1, phường Xuân Đỉnh - là chồng cũ của Thắm) để yêu cầu anh Hiếu trả 50 triệu đồng và cho chị gặp con chung”.

Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm đã khống chế, giải cứu được người phụ nữ đòi tự thiêu.

Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cũng trực tiếp đến hiện trường và tiếp cận người phụ nữ.

Lúc này, Thượng tá Hùng đã leo lên tầng 3 của nhà bên cạnh rồi sử dụng nghiệp vụ khuyên giải và sau ít phút đã khống chế, giải cứu được người phụ nữ này an toàn.

“Tại cơ quan công an, chị Thắm cho biết đã ly hôn Hiếu từ tháng 3/2019, hai bên tự thoả thuận về tài sản là Thắm nhận 200 triệu đồng từ anh Hiếu. Còn Hiếu nhận nhà chung tại ngõ 337 đường Phạm Văn Đồng”- Thượng tá Quyến nói và cho biết thêm: Nhưng do Hiếu mới đưa cho Thắm 150 triệu đồng và không cho Thắm gặp con nên người phụ nữ này bức xúc, mang xăng đến doạ đốt nhà để đòi tiền và được gặp con. Khi đến nơi, Thắm trèo lên ban công tầng 3, đổ xăng, cầm bật lửa doạ đốt nhà. Ở phía dưới, người phụ nữ khóa chặt cửa, không cho ai tiếp cận.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

“Ở thời điểm đó, tình hình vô cùng căng thẳng. Nếu chị ta nghĩ quẩn và không làm chủ được bản thân, châm lửa đốt, thì sự việc sẽ rất phức tạp, do xăng bị tưới khắp nhà. Rất may, trực tiếp Trưởng Công an quận đã can thiệp kịp thời, hóa giải "nút thắt" nguy hiểm đó. Sau đó, chúng tôi đã đưa chị Thắm xuống, đảm bảo an toàn về người và tài sản…”, Thượng tá Đỗ Anh Quyến chia sẻ.

Sự việc trên diễn ra trước sự chứng kiến của đông đảo người dân. Khi mọi việc được giải quyết, nhiều người đã bày tỏ sự vui mừng khi cơ quan công an xử lý nhanh, gọn, hạn chế tối đa thiệt hại.