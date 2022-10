Hà Nội: Bắt nghi phạm ném chai thủy tinh vào người đi đường

Ngày 6/10, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết đã bắt được nghi phạm ném chai thủy tinh vào người đi đường do tưởng nhầm là "đối thủ". Theo cơ quan Công an, khoảng 0h10 ngày 3/10, Công an quận Hà Đông nhận được phản ánh tại khu vực ngã ba đường Trần Phú - Nguyễn Văn Lộc (phường Mộ Lao) một số thanh niên bị ném vỏ chai thủy tinh vào người.

Đối tượng Hà Anh Quân tại cơ quan Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông phối hợp với phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã tập trung điều tra, truy bắt nghi phạm gây án. Ngày 4/10, Công an quận đã xác định nghi phạm ném chai thủy tinh tại ngã ba đường Trần Phú - Nguyễn Văn Lộc (phường Mộ Lao) - là Hà Anh Quân (SN 2008, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định khoảng 22h ngày 2/10, sau khi uống nước cùng bạn bè, Quân đi xe máy Wave không biển số, sang quán game ở tỉnh Bắc Ninh để đón bạn gái. Khi quay về Hà Nội, đến địa phận phường Mộ Lao, Quân bị nhóm thanh niên soi đèn pin vào mặt. Hai bên xảy ra to tiếng và Quân bỏ đi.

Sau khi phóng xe máy chở bạn gái về cơ sở thu mua phế liệu ở phường Văn Quán, quận Hà Đông, Quân lén lấy 10 vỏ chai thủy tinh cho vào bao tải, quay lại tìm nhóm thanh niên gây sự lúc trước. Khi đến ngã ba đường Trần Phú - Nguyễn Văn Lộc, trông thấy anh Đ.X.T (SN 1985, trú ở Phương Liệt, Thanh Xuân) cùng mấy người bạn; cho rằng đây là nhóm lúc nãy gây sự với mình, Quân lấy chai bia rồi ném trúng anh T. khiến người này ngã ra đường. Bị ngã, nhưng anh T. vẫn cố vùng dậy cùng nhóm bạn đuổi theo kẻ vô cớ ném mình. Thấy bị truy đuổi, Quân phóng xe máy bỏ chạy, và tiếp tục ném chai thủy tinh trúng anh N.Q.T (SN 2002, quê quán Thanh Hóa). Khi nghi phạm Quân chạy đến địa bàn phường Dương Nội, thì vứt bao tải đựng vỏ chai, rồi chở bạn gái về quán “nét” ở quận Nam Từ Liêm ngủ. Sau 24 giờ gây án, Hà Anh Quân đã bị Công an quận Hà Đông bắt giữ.

Hiện vụ bắt nghi phạm ném chai thủy tinh vào người đi đường ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.