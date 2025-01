Hà Nội: Bắt đối tượng giả danh shipper giao hàng để lừa đảo

Ngày 21/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố vừa phối hợp với Công an quận Hoàng Mai bắt giữ Lê Duy Chiến (SN: 1993; trú tại: Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa vi lừa đảo qua hình thức giả danh shipper giao hàng.

Đối tượng Lê Duy Chiến.

Thời gian qua, xuất hiện thủ đoạn các đối tượng xấu mạo danh là nhân viên giao hàng gọi điện cho khách hàng thông báo có đơn đặt hàng từ các sàn thương mại điện tử Shoppee, Lazada, các shop bán hàng online...

Khi khách hàng không có mặt tại nhà, đối tượng thông báo sẽ gửi nhờ người quen, sau đó yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán đơn hàng vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt. Nhiều người đã chủ quan mà sập bẫy các đối tượng lừa đảo.

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 30/12/2024, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an quận Hoàng Mai điều tra, làm rõ đối tượng Lê Duy Chiến về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn nêu trên. Qua đấu tranh khai thác, Chiến khai nhận trước đây từng làm nhân viên giao hàng nên biết rõ về cách thức vận chuyển và giao hàng đến các khách hàng.

Quá trình làm việc, Chiến biết được nhiều khách hàng mua hàng online thường không nhận hàng trực tiếp mà chỉ bảo nhân viên giao hàng gửi lại hàng hoá cho người quen hoặc để lại trước cửa nhà… sau đó bảo nhân viên giao hàng gửi số tài khoản để chuyển tiền mua hàng.

Chiến nhận thấy có thể lợi dụng kẽ hở này để chiếm đoạt tiền từ người mua hàng nên đã theo dõi các trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook của các shop bán hàng online, nhất là các phiên quảng cáo sản phẩm để xem phiên Livestream bán hàng trực tiếp và vào các bình luận đặt hàng tổng hợp lại thông tin (số điện thoại, địa chỉ, mặt hàng mua, shop mua hàng,…) để phục vụ lừa đảo.

Đối tượng sử dụng các số điện thoại là sim “rác” không chính chủ để gọi điện thoại cho khách hàng và tự giới thiệu là nhân viên giao hàng và thông báo có đơn hàng chuyển đến. Khi khách hàng không có mặt tại nhà, Chiến sẽ nói đã gửi hàng cho người quen hoặc hoặc lễ tân, hàng xóm…

Sau đó, Chiến yêu cầu khách hàng chuyển tiền thanh toán vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền (thực tế Chiến không giao hàng cho khách mà chỉ giả danh để lừa chiếm đoạt tiền của họ). Với phương thức lừa đảo như trên, chỉ trong một thời gian ngăn từ đầu tháng 4/2024 đến nay Chiến đã lừa đảo được hàng trăm nạn nhân với số tiền chiếm đoạt được hơn 450 triệu đồng.