Gọi Dương Mịch là "thánh sửa váy" vì lần nào cũng đại thành công

Sửa trang phục vốn không phải là chuyện quá xa lạ trong giới giải trí. Các stylist đã nhiều lần thay đổi một số chi tiết trên trang phục gốc nhằm tạo ra bộ cánh mới phù hợp với vóc dáng của nghệ sĩ lẫn hoàn cảnh sự kiện mà họ tham dự. Nếu như Hàn Quốc có BLACKPINK là "thánh sửa đồ" thì sang đến Cbiz, người ta gọi tên Dương Mịch.

Ngày 14/1 vừa qua, Dương Mịch đã gây sốt với tạo hình yêu kiều, gợi cảm khi xuất hiện tại Đêm Hội 1001 Đêm. Nữ diễn viên chọn tông xanh lá lạ mắt làm điểm nhấn cho vẻ ngoài. Chất liệu vải lưới xuyên thấu đi cùng tua rua, chi tiết xẻ tà giúp tôn lên lợi thế hình thể của Dương Mịch

So với thiết kế gốc đến từ thương hiệu Aadnevik, Dương Mịch và ê-kíp đã thay đổi 1 số chi tiết khiến vẻ ngòai nâng tầm sang chảnh, tinh tế. Phần xẻ tà cao được may thêm vải lót giúp người mặc tránh hớ hênh. Bên cạnh đó, 1 lớp vải mỏng màu trắng cũng được may lót thêm bên trong nhằm che chắn thân dưới tránh nhạy cảm. Đặc biệt, stylist đã chọn cho Dương Mịch 1 đôi cao gót mũi nhọn màu xanh trong suốt cực kì hợp với chiếc váy

Đây không phải lần đầu tiên Dương Mịch sửa đồ và nhận về đánh giá cao. Cách đây không lâu, bộ váy trắng của Iris Van Herpen mà cô mặc khi tham dự sự kiện Harper's Bazaar Design Awards 2022 cũng đã được may thêm vải lót ở phần cut-out tránh để lộ da thịt. Lớp vải may thêm trùng màu với thiết kế gốc, giúp Dương Mịch tăng thêm sự duyên dáng mà vẫn giữ được vẻ gợi cảm cần có

Năm ngoái, Dương Mịch khi tham dự sự kiện Tết cũng sửa váy để tránh hớ hênh. Thiết kế gốc mà NTK Tony Ward dành riêng cho Dương Mịch có phần áo quây ngắn vừa đủ che ngực. Và vì Dương Mịch tham gia chương trình lớn vào dịp lễ truyền thống nên cô đã may thêm phần áo dài hơn, chỉ chừa một khoảng hở eo nhỏ. Dải bèo nhún phía dưới cũng được nữ diễn viên sửa thành hướng xuống dưới thay vì lên trên như nguyên mẫu, khiến cơ thể bớt lùng bùng.

Tham dự sự kiện do Super Elle tổ chức, Dương Mịch đã chỉnh sửa lại phần cổ khoét sâu và cắt ngắn váy từ thiết kế gốc đến từ nhà mốt Ronald Van Der Kemp. Điều này giúp cho nữ diễn viên nhìn duyên dáng, thanh lịch hơn đồng thời khoe được đôi chân dài

Không chỉ đi sự kiện, Dương Mịch diện đồ street style cũng phải sửa đồ cho hợp dáng. Thay vì mặc như nguyên mẫu, nữ diễn viên đã cắt bớt thân váy để vẻ ngoài trông thật năng động, trẻ trung

Không ít lần, Dương Mịch và ê-kíp đã phải đắp vải cho trang phục nhằm tránh hớ hênh. May mắn là lần sửa đồ nào cô cũng ghi trọn điểm tinh tế