Giật mình số lần vi phạm của các tụ điểm thác loạn

Sáng 2-8, UBND quận 1, TP HCM đã có công văn phản hồi chính thức về loại bài điều tra "Bí mật bên trong các tụ điểm thác loạn" của Báo Người Lao Động đăng từ ngày 29-7 đến 2-8. Loạt bài đã phản ánh 3 cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận 1 là Công ty TNHH MTV Nhà hàng Sunlight (9A Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão), Công ty TNHH Nhà hàng Hoa Hướng Dương (Sunflower; 9 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành) và Công ty TNHH Nhà hàng Thiên Hương (tên cũ là nhà hàng Một Trăm Mười, 110 Trần Quang Khải, phường Tân Định).



Liên tục kiểm tra, liên tục vi phạm

Theo UBND quận 1, từ tháng 6-2018 đến 6-2019, lực lượng chức năng của quận đã kiểm tra nhà hàng Sunlight 24 lượt, ban hành 24 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 473 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: hoạt động vui chơi giải trí quá giờ được phép, kinh doanh hoạt động karaoke không có giấy phép; dùng phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại nhà hàng ăn uống; sử dụng nhân viên phục vụ trong phòng karaoke quá số lượng quy định; các vi phạm về phòng cháy và chữa cháy, lao động...

Từ đó, UBND quận 1 đã ban hành 3 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà hàng Sunlight. Đến ngày 31-7, UBND quận 1 đã ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với nhà hàng Sunlight do không bảo đảm các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy. Ngoài ra, UBND quận 1 đã chỉ đạo Công an quận tăng cường kiểm tra, đánh điểm đối với cơ sở kinh doanh này.

Các tụ điểm thác loạn này bị cơ quan chức năng của quận 1 liên tục xử phạt nhưng vẫn cứ đóng phạt rồi vi phạm

Đối với nhà hàng Sunflower, cơ sở này bắt đầu hoạt động kinh doanh từ giữa năm 2017 đến nay. Từ tháng 6-2018 đến tháng 6-2019, lực lượng chức năng của quận đã kiểm tra nhà hàng Sunflower 16 lượt, ban hành 16 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 247 triệu đồng.

Các hành vi vi phạm chủ yếu: kinh doanh hoạt động karaoke không có giấy phép; sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke vượt quá số lượng theo quy định; người chủ hoặc người có trách nhiệm quản lý nhà hàng để cho người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý; hoạt động vui chơi giải trí quá giờ được phép; các vi phạm về phòng cháy chữa cháy; lao động...

UBND quận 1 cũng đã ban hành 1 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà hàng Sunflower; đồng thời chỉ đạo Công an quận 1 tăng cường kiểm tra, đánh điểm đối với cơ sở kinh doanh này.

Còn nhà hàng Thiên Hương, từ cuối tháng 5-2018 đến tháng 6-2019, quận 1 đã tiến hành kiểm tra 8 lượt, ban hành 8 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 114 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: hoạt động vui chơi giải trí quá giờ được phép, kinh doanh hoạt động karaoke không có giấy phép; sử dụng nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke vượt quá số lượng theo quy định; dùng phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại nhà hàng ăn uống; các vi phạm về phòng cháy và chữa cháy, lao động... Từ tháng 6-2018, Công ty TNHH Nhà hàng Một Trăm Mười đã đổi tên thành Công ty TNHH Nhà hàng Thiên Hương, thay đổi người đại diện pháp luật là ông Thi Văn Trung với chức danh giám đốc. UBND quận 1 đã chỉ đạo Công an quận 1 tăng cường kiểm tra, đánh điểm đối với cơ sở kinh doanh này.

"Chà đi, xát lại nhưng vẫn biến tướng"

Phó Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Thị Thu Hường cho biết các cơ sở này hoạt động với hình thức nhà hàng "biến tướng" kinh doanh karaoke không phép, có nhiều tiếp viên nữ ăn mặc khiêu gợi, tiềm ẩn dễ phát sinh tệ nạn xã hội như khiêu dâm, kích dục, mại dâm, ma túy. Do đó, lãnh đạo quận ủy, UBND quận thường xuyên quan tâm, chỉ đạo công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội; các cơ quan chức năng của quận, phường thường xuyên kiểm tra, kiểm soát địa bàn, góp phần hạn chế các sai phạm trong hoạt động các cơ sở kinh doanh dễ phát sinh tệ nạn xã hội. UBND quận 1 cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng quận 1 thường xuyên tăng cường kiểm tra, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. "Tuy nhiên, mức độ các hành vi vi phạm chỉ là xử lý vi phạm hành chính" - bà Hường cho hay.

Về phía các cơ sở kinh doanh, họ thường xuyên cử người cảnh giới từ xa, sử dụng thiết bị báo động hoặc thuê mướn lực lượng đeo bám để dự báo khu vực kiểm tra của lực lượng chức năng, từ đó thông tin cho các cơ sở kinh doanh, bố trí các phòng kinh doanh tại các tầng cao làm ảnh hưởng đến việc phát hiện kịp thời các vi phạm, đặc biệt có trường hợp có hành vi đe dọa, chống đối, cản trở gây khó khăn trong hoạt động kiểm tra nhưng lực lượng kiểm tra không được trang bị công cụ hỗ trợ hoặc biện pháp để phòng vệ bản thân trong suốt quá trình kiểm tra và di chuyển về nhà sau khi kết thúc công tác.

Trong thời gian tới, UBND quận 1 cho biết đã chỉ đạo Công an quận 1 tiếp tục xác minh vụ việc và phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như nội dung báo đã đăng đối với các địa điểm kinh doanh nêu trên. Đồng thời, UBND quận cũng chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội và người dân giám sát thường xuyên, kịp thời thông tin đến lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý theo hướng "chà đi, xát lại" nhằm hạn chế không để tái phạm những hành vi nêu trên.

Luật chưa đủ tính răn đe

Theo UBND quận 1, các quy định pháp luật hiện nay chỉ quy định mức xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm của các cơ sở nêu trên. Do đó, các cơ sở kinh doanh vì mục đính thu lợi bất chính, bất chấp quy định, cố tình vi phạm mà đến nay quy định pháp luật vẫn chưa có những điều chỉnh phù hợp, kịp thời.

Như Luật Doanh nghiệp năm 2015, một địa chỉ vẫn được cấp nhiều giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khác nhau. Ngoài ra, xin phép kinh doanh ngành nghề nhà hàng nhưng hoạt động biến tướng quán bar, vũ trường, beer club... thì chưa có quy định chế tài xử lý về hoạt động biến tướng này. Mặt khác, hiện nay các cơ sở kinh doanh sau khi bị kiểm tra, xử lý, tìm mọi cách né tránh, không chấp hành quyết định xử phạt hành chính, dễ dàng làm thủ tục đổi tên hoặc cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để tiếp tục hoạt động và vi phạm ngay tại địa điểm đã vi phạm trước đó. "Dù quận 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP đã kiến nghị lên các bộ, ngành trung ương nhưng đến nay vẫn chưa điều chỉnh phù hợp, dẫn đến việc thực thi các quyết định xử lý vi phạm hành chính gặp nhiều khó khăn và chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa đối với các cơ sở vi phạm pháp luật" - UBND quận 1 cho biết.

Mặt khác, theo Quyết định số 33/2015 của UBND TP về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm tra liên ngành trong lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng chống tệ nạn xã hội, lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội không có chức năng trinh sát, cài cắm trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm. Do đó, công tác thu thập chứng cứ xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn, cần có sự phối hợp hỗ trợ thường xuyên của lực lượng công an nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các cơ sở dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

Do đó, UBND quận 1 cũng kiến nghị UBND TP chỉ đạo các sở, ngành sớm có đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung điều chỉnh thay thế các quy định không còn phù hợp, ban hành mới những văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hành vi phát sinh mới trong lĩnh vực văn hóa, phòng chống tệ nạn xã hội, tạo hành lang pháp lý để công tác quản lý nhà nước đạt hiệu quả hơn, tạo thuận lợi cho chính quyền địa phương quản lý địa bàn một cách chặt chẽ trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Bên cạnh đó, kiến nghị UBND TP chỉ đạo Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội TP, Công an TP tăng cường hỗ trợ kiểm tra, xử lý đối với các địa điểm kinh doanh nêu trên.

Đại tá Lê Hoàng Châu, Trưởng Công an quận 1, khẳng định ngay sau khi Báo Người Lao Động đăng bài phản ánh, ông đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc xác minh, điều tra.

Chủ tụ điểm thác loạn trong tòa nhà Saigon Star là ai?

Theo tìm hiểu của phóng viên, tụ điểm thác loạn bằng hình thức hát karaoke có tiếp viên nữ phục vụ trong tòa nhà có tên Saigon Star (204 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP HCM) là của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ karaoke YES, do ông Lương Nguyễn Phương Tú (SN 1996; ngụ phường 2, quận 3) làm giám đốc.

Công ty này đăng ký lần đầu vào năm 2013, đăng ký thay đổi lần thứ 8 vào ngày 23-10-2018.