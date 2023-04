Giật mình cảnh hoang tàn tại Cocobay Đà Nẵng

Cocobay Đà Nẵng là một dự án đình đám trong giai đoạn 2016 – 2017. Trong một thời gian dài, cái tên Cocobay không chỉ phủ kín các mặt báo mà còn tạo nên một cơn sốt truyền thông. Tuy nhiên, giờ đây khung cảnh hoang tàn tại siêu dự án đình đám này khiến người ta phải giật mình. Được khởi công vào giữa năm 2016, dự án chia thành nhiều giai đoạn đầu tư. Dự án được thiết kế gồm nhiều loại hình bất động sản như biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng, condotel và tiện ích như trung tâm hội nghị, phòng chăm sóc sức khỏe, nhà hàng, khu vui chơi giải trí...nhưng đến thời điểm hiện tại thì một loạt công trình xây dang dở rồi bỏ hoang. Ban đầu, Công ty CP Đầu tư phát triển và Xây dựng Thành Đô (chủ đầu tư) cam kết lợi nhuận 12%/năm trong 8 năm đầu tiên với khách hàng sở hữu condotel.Thời điểm đó, Cocobay Đà Nẵng là một trong những dự án có mức cam kết lợi nhuận cao hàng đầu thị trường. Độ “chịu chi” của Chủ đầu tư dự án này phải kể đến việc thuê danh thủ bóng đá thế giới Ronaldo (CR7) quảng bá căn hộ… Giới bất động sản mời chào cơ hội trở thành hàng xóm của Cristiano Ronaldo tại Đà Nẵng khi siêu sao bóng đá thế giới Ronaldo đặt bút ký vào hợp đồng mua nhà với câu nói “Cocobay, my home in Vietnam”. Tổ hợp Cocobay được quảng bá rầm rộ và nhanh chóng nổi tiếng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, viễn cảnh tươi sáng sớm lụi tàn khi cuối năm 2019, Thành Đô gửi thông báo dừng chi trả cam kết lợi nhuận 12%/năm từ năm 2020 cho khách hàng. Doanh nghiệp lý giải việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn do khung pháp lý chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và vận hành dự án. Ngổn ngang các dãy nhà chưa hoàn thiện tại khu vực dự án. Nhiều hạng mục đang dần trở nên hoang phế, cỏ dại bò khắp lối. Nhiều tòa nhà đang xây dựng dang dở thì tạm dừng trong thời gian dài, sắt thép đã hoen gỉ. Siêu dự án đình đám này vẫn đang hoang tàn và chờ ngày hồi sinh. Mời quý độc giả xem video Lễ cắt băng Khánh thành Dự án tái tạo thư viện công cộng tại Thư viện Hà Nội. Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện:

