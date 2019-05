Gian lận thi cử: Chưa đủ căn cứ kết luận việc đưa, nhận tiền tỷ

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 31/5, PV đề cập việc một số thông tin gian lận thi cử, cho biết ở Sơn La có hiện tượng bỏ mấy trăm triệu đồng đến 1 tỷ để cho mỗi suất chạy điểm ở Sơn La và đặt câu hỏi có đúng hay không?



Trả lời câu hỏi trên, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, liên quan đến những vụ việc dư luận quan tâm về vấn đề thi cử, hiện nay đã khởi tố 3 vụ án, 1 vụ ở Hà Giang, 1 vụ ở Sơn La và 1 vụ ở Hoà Bình.

“Vụ Hà Giang và Sơn La giao cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Giang và Sơn La thụ lý. Và vụ ở Hoà Bình do Bộ Công an thụ lý”, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết.

Theo Trung tướng Quang, để bảo đảm xử lý kịp thời các vụ án theo đúng thời hạn quy định của pháp luật thì trước mắt các đơn vị cơ quan điều tra đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can đã xác định rõ hành vi như lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ được giao để can thiệp, sửa chữa điểm thi để khẩn trương đưa ra truy tố, xét xử theo quy định.

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: VGP.

Nói về một số thông tin có nói về việc đưa nhận, tiền từ người nhà thí sinh cho các bị can, Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, hiện nay trong vụ án, cơ quan điều tra cũng có thông tin, và hiện nay đang thu thập, đấu tranh để có thêm tài liệu, chứng cứ khác để chứng minh theo đúng quy định của pháp luật đối với thông tin về hoạt động đưa và nhận tiền, dẫn tới câu chuyện gian lận trong thi cử này.

“Hiện nay cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ theo quy định của pháp luật để kết luận có việc đưa hoặc nhận tiền hay không. Chúng tôi đang khẩn trương đấu tranh làm rõ để củng cố chứng cứ và khi có kết luận chúng tôi sẽ công bố thông tin công khai đến các phương tiện thông tin đại chúng”, ông Lương Tam Quang cho biết.

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa kết thúc điều tra vụ án gian lận thi cử, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố 8 bị can về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điểm a, khoản 2, điều 356 Bộ luật hình sự.