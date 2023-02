Giải cứu người nước ngoài nghi nhảy từ lan can tầng 8 chung cư

Ngày 15/2, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa kịp thời triển khai các biện pháp và thuyết phục người đàn ông có biểu hiện bất thường, nghi định nhảy xuống từ lan can tầng 8 chung cư CT8, Mỹ Đình 1.

Lực lượng CNCH tiếp cận xe thang kịp thời cứu người đàn ông có ý định nhảy từ lan can tầng 8 chung cư.

Trước đó, vào khoảng 19h25 ngày 14/2, lực lượng chức năng nhận được thông tin về việc có một người đàn ông nước ngoài với biểu hiện bất thường đứng ở lan can tầng 8 chung cư trên.

Lập tức, lực lượng chức năng đã đề nghị chi viện, phối hợp với Trung tâm khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội và Công an phường Mỹ Đình tổ chức các biện pháp cứu nạn.

Tại hiện trường, tổ công tác đã triển khai phương tiện, nệm hơi ở mặt đất để tạo an toàn. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ tiếp cận vị trí của người đàn ông để thuyết phục, động viên để mũi công khác nhanh chóng tiếp cận khống chế.

Một lúc sau, lực lượng chức năng đã khống chế người đàn ông đứng ở lan can, đưa xuống nơi an toàn. Đồng thời, bàn giao cho Công an phường Mỹ Đình 1 khi người này có tâm lý ổn định. Thông tin ban đầu, người đàn ông này mang quốc tịch Hàn Quốc, sức khỏe đã bình phục, đang được chăm sóc về tinh thần.