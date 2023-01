Gia Lai: Vụ trình báo bị cướp 4,9 tỷ chỉ là tranh chấp dân sự?

Từ đơn trình báo, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Pleiku triệu tập các nghi can nhằm làm sáng tỏ vụ việc



Theo kết quả điều tra, ông Lê Viết Hạnh (SN 1988, trú tại huyện Thăng Bình, Quảng Nam)- Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Đất Đỏ (trụ sở tại TP. Quy Nhơn, Bình Định) là người đã viết đơn trình báo bị cướp 4,9 tỷ đồng có quan hệ họ hàng và buôn sắn lát với ông Lê Viết Chín- Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi (đường Tăng Bạt Hổ, phường Yên Đỗ, TP Pleiku).

Địa điểm xảy ra vụ báo bị cướp 4,9 tỷ đồng