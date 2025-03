Ghen tuông mù quáng, 2 người đàn ông ở Phú Yên lĩnh án tù

Ngày 4/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa hình sự xét xử 2 bị cáo Trần Văn Thông (SN 1990, trú thôn Bình Hòa, xã An Dân, huyện Tuy An, Phú Yên) và Lê Ngọc Dũng (SN 1989, trú thôn Long Uyên, xã An Dân, Tuy An) về tội "giết người".



Theo cáo trạng, trưa 3/12/2023, vợ chồng ông Bùi Chấn và bà Võ Thị Bạch Tuyết cùng các con là anh Bùi Minh Tâm và anh Bùi Thái Lâm và một số người khác ăn nhậu và hát tại nhà ông Chấn ở xã An Dân, Tuy An, Phú Yên. Trong số này còn có vợ Thông là chị V.

Khoảng 15h cùng ngày, Thông đến nhà ông Chấn để tìm vợ thì thấy anh Tâm đang hát cùng chị V và dùng tay đụng chạm vào vai của chị V nên Thông bực tức chạy về nhà lấy một cây gậy bằng kim loại và một cây rựa rồi quay lại nhà ông Chấn tìm đánh anh Tâm nhưng không gặp.

Hai bị cáo tại phiên tòa.

Thông về nhà kể lại sự việc cho Lê Ngọc Dũng nghe. Sau đó, Dũng lấy rựa rồi điều khiển xe máy chở Thông đến nhà ông Chấn.

Khi vào sân thấy anh Tâm đang ngồi nhậu, Thông, Dũng chạy đến đánh vào vai trái anh Tâm. Thông tiếp tục cầm gậy đánh trúng bà Tuyết và đánh vào trán ông Chấn gây thương tích.

Sau đó, Thông tiếp tục cầm gậy chạy vào đánh mạnh 2 cái vào đầu anh Lâm.

Gây án xong, Lê Ngọc Dũng chở Thông bỏ đi. Anh Lâm được đưa cấp cứu và điều trị thương tích, ông Chấn và bà Tuyết tự đi điều trị thương tích.

Kết luận giám định ông Chấn bị thương tích 6%, bà Tuyết 1%, anh Tâm là 0%. Cả 3 đều có đơn không yêu cầu khởi tố vụ án. Riêng anh Lâm bị thương tích 77%.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thông 9 năm 6 tháng tù và Lê Ngọc Dũng 5 năm 6 tháng tù tội “Giết người”.

