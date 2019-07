Gã chồng đánh vợ đang mang bầu vì mua hàng online không xin phép nói gì?

(Kiến Thức) - Tại công an xã, anh V.T.A, cho biết, do vợ mang bầu hay mua hàng online nên vợ chồng hay mâu thuẫn, anh T.A, thừa nhận có tát vợ và giằng co khi vợ định về ngoại nên có nhiều vết xây xát.