Fanpage Công an Thành phố Hà Nội bị hack xuất hiện ảnh nhạy cảm

Ngày 7/8, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trang Fanpage Công an TP Hà Nội vừa bị kẻ xấu hack. Tuy nhiên, vụ việc đã được khắc phục. Hiện, Công an TP Hà Nội đang phối hợp các đơn vị của Bộ Công an xác minh, điều tra để xử lý.

Ảnh nhạy cảm trên Fanpage Công an Thành phố Hà Nội.

Trước đó, cuối giờ chiều cùng ngày, nhiều người dùng mạng xã hội bất ngờ phát hiện trên phần story Fanpage Công an TP Hà Nội xuất hiện hình ảnh phụ nữ trong trang phục nhạy cảm. Những hình ảnh này nhanh chóng đã bị gỡ.

Trang Fanpage chính thức của Công an TP Hà Nội có 650.000 lượt theo dõi. Đây là kênh facebook chính thức của Công an Thành phố Hà Nội. Fanpage có dấu tích xanh xác nhận và luôn có đội ngũ thông tin tiếp nhận, cập nhật kịp thời.

Khi cần phản ánh thông tin, người dân có thể gửi tới Fanpage qua tính năng nhắn tin. Trong đó Fanpage có thể tiếp nhận dữ liệu dưới dạng văn bản, hình ảnh, video clip, file ghi âm… về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, tin nghi vấn về các hoạt động của các loại tội phạm, phản ánh tư thế tác phong của chiến sĩ làm nhiệm vụ; các thông tin khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng công an mà nhân dân cần giải đáp.