Đường trên cao 10.000 tỷ đồng trước ngày thông xe

Dự án vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở nằm trên trục giao thông nội đô khép kín của Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là gần 10.000 tỷ đồng, nối liền 3 quận trung tâm Hai Bà Trưng, Đống Đa và Thanh Xuân. Dự án được khởi công từ tháng 4/2018 với 2 hợp phần: Mở rộng đường dưới thấp đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng và xây dựng tuyến đường trên cao Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở. Hợp phần đường dưới thấp đã hoàn thiện với quy mô 8-10 làn xe và được đưa vào khai thác. Trong đó, sau hơn 4 năm khởi công, đoạn đường trên cao dài hơn 5 km sắp hoàn thiện. Toàn tuyến đã được thảm nhựa. Hiện nhà thầu tập trung nhân lực để hoàn thiện nhánh lên xuống đường trên cao. Phía đường Đại La sẽ có 2 nhánh kết nối để lên xuống đường trên cao, cách nút giao Ngã Tư Vọng khoảng 100 mét. Đặc điểm của tuyến đường này là hai bên lan can được lắp các tấm chống ồn trong suốt. Chất liệu được sử dụng là carbon đặc chủng có độ bền và dẻo cao. Trong hình, công nhân đang thi công lan can thành cầu. Đoạn đường trên cao vắt qua sông Kim Ngưu và cầu Mai Động. Vào khung giờ cao điểm, nhiều luồng xe cộ thường xung đột tại đây gây ùn tắc. Toàn tuyến hiện hoàn thành thảm nhựa, sơn kẻ đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, biển báo. Đoạn đường trên cao có quy mô 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp và chỉ cho ôtô chạy với tốc độ tối đa 80 km/h. Đoạn đường trên cao được uốn cong trước khi tiếp nối và chạy qua cầu Mai Động. Công nhân thi công hoàn thiện khe co giãn. Trung bình 4 nhịp cầu (khoảng 200 m) sẽ có một khe co giãn. Đoạn qua Ngã Tư Vọng là hạng mục phức tạp nhất của dự án. Tại đây, độ cao từ nền đường trên cao tới mặt đất khoảng 30 m - gấp 1,5 lần so với các trụ cầu của các dự án khác. Đại diện chủ đầu tư lý giải nguyên nhân phải xây dựng nhịp cầu cao là tuyến đường sắt trên cao đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên sẽ chạy qua đây. Điểm đầu của tuyến đường trên cao kết nối trực tiếp với cầu Vĩnh Tuy. Cây cầu này cũng đang được thi công giai đoạn 2 và dự kiến thông xe vào 2/9/2023. Cầu Vĩnh Tuy 2 và vành đai 2 có vai trò kết nối quan trọng của Hà Nội với các địa phương lân cận. Hai công trình trị giá hơn 12.500 tỷ này khi hoàn thành sẽ thúc đẩy việc dịch chuyển và phát triển đô thị phía đông Hà Nội. Trong khi đó, chỉ tính trong nội thành, hai bên đường có mật độ dân cư đông đúc, những năm gần đây phải gánh thêm hàng chục chung cư cao tầng. Đường dưới thấp được mở rộng đã giải quyết tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra trên trục đường Minh Khai - Đại La. Người dân cho biết xe cộ có thể lưu thông qua đây dễ dàng kể cả trong khung giờ cao điểm. Sau khi hoàn thành, dự án đường trên cao kết nối trực tiếp vào đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở đã được thông xe trước đó. Đại diện chủ đầu tư cho biết dự kiến công trình trị giá gần 10.000 tỷ đồng này được thông xe trước Tết Dương lịch 2023. Hiện, gần 100 công nhân gấp rút thi công 3 ca liên tục để hoàn thiện những hạng mục cuối của dự án Dự án vành đai 2 trải qua 3 quận ở Hà Nội. Đồ họa: Minh Hồng.

Dự án vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở nằm trên trục giao thông nội đô khép kín của Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là gần 10.000 tỷ đồng, nối liền 3 quận trung tâm Hai Bà Trưng, Đống Đa và Thanh Xuân. Dự án được khởi công từ tháng 4/2018 với 2 hợp phần: Mở rộng đường dưới thấp đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng và xây dựng tuyến đường trên cao Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở. Hợp phần đường dưới thấp đã hoàn thiện với quy mô 8-10 làn xe và được đưa vào khai thác. Trong đó, sau hơn 4 năm khởi công, đoạn đường trên cao dài hơn 5 km sắp hoàn thiện. Toàn tuyến đã được thảm nhựa. Hiện nhà thầu tập trung nhân lực để hoàn thiện nhánh lên xuống đường trên cao. Phía đường Đại La sẽ có 2 nhánh kết nối để lên xuống đường trên cao, cách nút giao Ngã Tư Vọng khoảng 100 mét. Đặc điểm của tuyến đường này là hai bên lan can được lắp các tấm chống ồn trong suốt. Chất liệu được sử dụng là carbon đặc chủng có độ bền và dẻo cao. Trong hình, công nhân đang thi công lan can thành cầu. Đoạn đường trên cao vắt qua sông Kim Ngưu và cầu Mai Động. Vào khung giờ cao điểm, nhiều luồng xe cộ thường xung đột tại đây gây ùn tắc. Toàn tuyến hiện hoàn thành thảm nhựa, sơn kẻ đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, biển báo. Đoạn đường trên cao có quy mô 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp và chỉ cho ôtô chạy với tốc độ tối đa 80 km/h. Đoạn đường trên cao được uốn cong trước khi tiếp nối và chạy qua cầu Mai Động. Công nhân thi công hoàn thiện khe co giãn. Trung bình 4 nhịp cầu (khoảng 200 m) sẽ có một khe co giãn. Đoạn qua Ngã Tư Vọng là hạng mục phức tạp nhất của dự án. Tại đây, độ cao từ nền đường trên cao tới mặt đất khoảng 30 m - gấp 1,5 lần so với các trụ cầu của các dự án khác. Đại diện chủ đầu tư lý giải nguyên nhân phải xây dựng nhịp cầu cao là tuyến đường sắt trên cao đoạn Ngọc Hồi - Yên Viên sẽ chạy qua đây. Điểm đầu của tuyến đường trên cao kết nối trực tiếp với cầu Vĩnh Tuy. Cây cầu này cũng đang được thi công giai đoạn 2 và dự kiến thông xe vào 2/9/2023. Cầu Vĩnh Tuy 2 và vành đai 2 có vai trò kết nối quan trọng của Hà Nội với các địa phương lân cận. Hai công trình trị giá hơn 12.500 tỷ này khi hoàn thành sẽ thúc đẩy việc dịch chuyển và phát triển đô thị phía đông Hà Nội. Trong khi đó, chỉ tính trong nội thành, hai bên đường có mật độ dân cư đông đúc, những năm gần đây phải gánh thêm hàng chục chung cư cao tầng. Đường dưới thấp được mở rộng đã giải quyết tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra trên trục đường Minh Khai - Đại La. Người dân cho biết xe cộ có thể lưu thông qua đây dễ dàng kể cả trong khung giờ cao điểm. Sau khi hoàn thành, dự án đường trên cao kết nối trực tiếp vào đoạn Ngã Tư Vọng - Ngã Tư Sở đã được thông xe trước đó. Đại diện chủ đầu tư cho biết dự kiến công trình trị giá gần 10.000 tỷ đồng này được thông xe trước Tết Dương lịch 2023. Hiện, gần 100 công nhân gấp rút thi công 3 ca liên tục để hoàn thiện những hạng mục cuối của dự án Dự án vành đai 2 trải qua 3 quận ở Hà Nội. Đồ họa: Minh Hồng.