Đường dây vận chuyển hơn 1 tấn ma tuý vào Việt Nam: Bắt giữ 7 nghi phạm

Chiều 29/3, thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - C04 cho biết đã bắt giữ 7 nghi phạm trong đường dây vận chuyển hơn một tấn ma túy đá vào Việt Nam.

Trong đó, kẻ cầm đầu là Wu HeShan (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Giúp sức cho Wu HeShan là Huang Zai Wen (50 tuổi), Thào A Dơ (37 tuổi, quê Điện Biên), Thào Nở Páo (45 tuổi) và Lý A Vừ (32 tuổi, cùng quê Đăk Nông).

Số ma tuý thu giữ được sau chuyên án ở quận Bình Tân.

Đường dây vận chuyển ma tuý “khủng” này được chúng buôn bán, vận chuyển thành nhiều đợt đã bị công an triệt phá trước đó. Mới đây, Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM và công an các tỉnh khác đã triệt phá đường dây vận chuyển 300kg ma tuý ở quận Tân Bình (TP.HCM)



Theo điều tra, nhóm tội phạm này được phát hiện đầu tiên vào tháng 10/2018, khi CSGT tỉnh Quảng Bình chặn ôtô bán tải có dấu hiệu nghi vấn trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy.

Trên xe bán tải, lực lượng chức năng thu 12 bao tải chứa hơn 300 kg ma tuý đá.

Sau nhiều giờ truy lùng trong rừng, công an bắt được một người trong đường dây này. Tại cơ quan công an người này khai vận chuyển thuê ma túy với tiền công hơn 200 triệu đồng.

Đến giữa tháng 2, các chiến sĩ Cục C04 phối hợp với lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh bắt Vang Cheyang Briachear (quốc tịch Lào), thu 278 kg ma tuý tổng hợp ở cửa khẩu Cầu Treo.

Đến ngày 19/3, cảnh sát phát hiện Thào A Dơ, Thào Nở Páo và Lý A Vừ (32 tuổi, cùng quê Đăk Nông) chở ma tuý từ Lào sang Việt Nam bằng xe bán tải.

Trưa 20/3, xe bán tải đến trước cổng Công ty may mặc Hashan (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân) bị bao vây, 3 người trên xe và Huang Zai Wen (có mặt tại công ty) bị khống chế, thu giữ 300 kg ma tuý đá chất đầy xe bán tải.

Ông trùm Wu HeShan (57 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) sau đó cũng bị bắt.