Đường dây trộm cắp ô tô: Chủ gara Thành Công phạm tội gì?

Mới đây, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội triệt phá một đường dây trộm cắp và tiêu thụ xe ô tô có dấu hiệu bất minh, thu giữ 73 xe ô tô tang vật.



Cùng với việc tạm giữ Lê Hoàng Đạt (30 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, Cơ quan công an cũng đang điều tra Nguyễn Thành Công (SN 1989, quê Hưng Yên), Nguyễn Hữu Tú (SN 1993) và Nguyễn Hữu Trung (SN 1994, cùng ở Hà Nội) bị điều tra dấu hiệu tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nguyễn Thành Công – chủ gara Thành Công được xác định với vai trò chủ mưu. Gara ô tô Thành Công chuyên mua bán, cầm cố ô tô nợ ngân hàng, ô tô cho thuê, ô tô tự lái, ô tô không giấy tờ tại khu đô thị mới Văn Giang, huyện Văn Giang (Hưng Yên) là đầu mối chuyên tiêu thụ ô tô trộm cắp.

Dư luận đặt câu hỏi, với hành vi như trên, ông “trùm” Nguyễn Thành Công phạm những tội danh gì và bị xử lý ra sao?

Những chiếc xe tang vật vụ án.

Có thể còn là đồng phạm trộm cắp tài sản?

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Trung Hòa cho rằng, đối với hành vi của nhóm tội phạm do Nguyễn Thành Công cầm đầu, cơ quan điều tra cần phải xác định nhóm đối tượng này có gia hành vi trộm cắp hay không hay chỉ là tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trường hợp nhóm đối tượng do Công cầm đầu có tham gia hành vi trộm cắp, biết trước việc trộm cắp sẽ được tiến hành và góp sức cho việc trộm cắp bằng việc hứa hẹn tiêu thụ sẽ là đồng phạm đối với hành vi trộm cắp. Giá trị của tài sản trộm cắp ở đây là lớn, nhóm đối tượng sẽ phải chịu trách nhiệm về tội trộm cắp theo quy định tại Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015. Tùy theo giá trị tài sản trộm cắp, mức phạt tù có thể lên tới 20 năm tù.

Trường hợp nhóm đối tượng của Công không tham gia vào hành vi trộm cắp, song biết đó là tài sản trộm cắp nhưng vẫn mua, tiêu thụ, hành vi này có dấu hiệu của tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo điều 323 Bộ luật hình sự với mức hình phạt cao nhất lên tới 15 năm tù.

“Trong tình hình thực tế được phát hiện, có thể thấy đường dây này hoạt động đã một thời gian ổn định, dài và có tổ chức, phân công rõ ràng, có kẻ cầm đầu và thực hiện đã nhiều phi vụ. Do đó, không loại trừ các đối tượng này vừa là đồng phạm của trộm cắp vừa tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có và có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về cả 2 tội danh trên” – luật sư Hoàng Tùng nêu ý kiến.

Có thể xem xét cả tội cho vay lãi nặng

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là một trong những đường dây tiêu thụ tài sản do phạm pháp mà có rất lớn đã bị các cơ quan bảo vệ pháp luật phát hiện và triệt phá.

Với thông tin từ Công an quận Cầu Giấy cung cấp cho thấy, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án trộm cấp tài sản đối với đối tượng Lê Hoàng Đạt đã lén lút lấy trộm chiếc xe Innova nêu trên. Đồng thời xem xét làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự của nhóm Nguyễn Thành Công để xử lý hình sự về các tội danh tương ứng.

Theo luật sư Cường, với tang vật vụ án thu giữ là gần 100 chiếc xe ô tô các loại cho thấy đường dây này đã hoạt động một thời gian khá dài và rất tinh vi, số tiền cho vay lãi nặng và thanh lý các xe ô tô này rất lớn. Hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có rất nguy hiểm cho xã hội, đây là nguyên nhân, điều kiện thúc đẩy các đối tượng khác thực hiện các hành vi trộm cắp, cướp tài sản...

Luật sư Cường cho rằng, do có nơi tiêu thụ và tiêu thụ thuận lợi, dễ dàng nên các đối tượng trộm cắp tài sản là xe ô tô sẽ có động lực, có thời cơ để thực hiện hành vi phạm tội.

Các đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong vụ án này thực hiện rất tinh vi, với nhiều đối tượng, phạm vi hoạt động rộng và có sự kết nối giữa các đối tượng, các khu vực với nhau tạo thành một tổ chức tội phạm phức tạp. Bởi vậy, việc phát hiện, triệt phá đường dây phạm tội này là một chiến công lớn của công an quận Cầu Giấy và Công an thành phố Hà Nội để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

“Các đối tượng trong vụ án này sẽ bị xử lý hình sự về tội trộm cắp tài sản, tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tội không tố giác tội phạm, tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự . Hành vi của đối tượng nào thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm thì cơ quan điều tra sẽ xử lý về tội danh đó” – luật sư Cường nêu ý kiến.

Ông Cường cho rằng, trường hợp có đối tượng phạm nhiều tội sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân. Nếu các hình phạt đều là tù có thời hạn, tổng hình phạt không quá 30 năm tù. Trong số các tội danh trên, có hình phạt cao nhất là tù chung thân.

