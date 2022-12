Đường chỉ tay "phát tài phát lộc" số mệnh giàu sang, quyền quý

1. Đường may mắn

Đường may mắn, còn được gọi là Đường sao Thủy, là một đường thẳng đứng ngắn ở gò sao Thủy (gốc của ngón tay út). Nếu ai có đường này sẽ là một dấu hiệu quan trọng cho thấy cả đời sẽ giàu có.

Mặt khác, họ là người rất tài giỏi trong việc kinh doanh buôn bán, kiếm lời, tài vận ngày càng thịnh vượng. Đặc biệt, họ giỏi chuyện đầu tư tiền bạc, tài chính.

2. Đường vân tiền tài

Đây là những đường chỉ tay chạy xiên bên dưới ngón tay đeo nhẫn và ngón út. Số lượng đường vân này nhiều ít khác nhau, tùy vào từng người.

Thông thường, trên lòng bàn tay càng có nhiều đường vân tiền bạc thì tài vận càng vượng, càng dễ thu hút của cải, lộc dồi dào, ví dụ như thường được phát thưởng trong công việc, hoặc họ thường đầu tư thắng lớn.

3. Hình sao

Bên dưới ngón nhẫn và ngon trỏ nếu có sự xuất hiện của các hình sao sẽ cho thấy người này có vận may đặc biệt, dễ có được những cơ hội và may mắn bất ngờ. Họ sẽ đạt được điều mình muốn và kiếm được nhiều của cải. Tuy nhiên, sau khi hình sao may mắn này xuất hiện, nếu bạn không giỏi nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ thì nó sẽ tự biến mất.

4. Đường trí tuệ

Nhân tướng học cho rằng, người sở hữu đường chỉ tay trí tuệ có nhánh kéo dài và hướng lên trên thường dễ giàu sang, phú quý. Họ sẽ có nhiều cơ hội làm ăn giàu có và lộc tự tìm đến. Tuy nhiên, người này rất tiết kiệm trong việc sử dụng tiền.