Dùng súng giả cướp ngân hàng Vietinbank ở Hà Nội

Ngày 7/3, Công an Hà Nội cho biết, đang phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an phường Xuân Tảo truy bắt nguy phạm cướp ngân hàng Vietinbank chi nhánh Xuân Tảo.

Khu vực nơi xảy ra vụ cướp.

Theo thông tin ban đầu, vụ dùng vật nghi giống súng cướp ngân hàng xảy ra khoảng 9h ngày 7/3, tại đường Hoàng Minh Thảo (phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, một đối đối tượng sử dụng vật nghi giống khẩu súng vào ngân hàng trên đe dọa lấy số tiền lớn. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Đối tượng trên đã lấy đi một số tài sản trước khi bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi bỏ chạy, đối tượng này làm rơi vật giống súng cầm theo. Qua xác minh sơ bộ thì đây là súng giả.

Hiện vụ dùng vật nghi giống súng cướp ngân hàng ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.