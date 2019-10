Dự án Bệnh viện An Sinh im ắng sau phản ánh xây dựng không phép

Im lặng lấp liếm sai phạm? Mặc dù chưa có giấy phép xây dựng, nhưng dự án Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã rầm rộ thi công và cơ bản hoàn thiện xong phần móng thô. Để làm rõ vấn đề này, PV Kiến Thức đã liên hệ với UBND phường Phú Đô để đặt lịch làm việc. Thế nhưng, đã 2 tuần trôi qua, phường Phú Đô không hề có một phản hồi thông tin. PV c hủ động liên lạc với ông Nguyễn Phùng Hưng (Phó Chủ tịch phường Phú Đô) để chủ động đặt lịch, nhưng cũng chỉ nhận lại sự im lặng.

Theo tìm hiểu, dự án Bệnh viện An Sinh Hà Nội được chính thức khởi công xây dựng từ ngày 10/5/2011, và dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2013 với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng, diện tích khoảng 2,5 ha (trên đường Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Phối cảnh bệnh viện An Sinh Hà Nội.

Bệnh viện An Sinh Hà Nội hứa hẹn sẽ là một trong những bệnh viện tư nhân hàng đầu về quy mô xây dựng và nằm trong số ít các bệnh viện cung cấp dịch vụ y tế chất lượng chuẩn 5 sao tại Việt Nam với chi phí thấp. Ngoài các khoa như mô hình một bệnh viện đa khoa hiện nay, bệnh viện An Sinh Hà Nội sẽ có Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Xét nghiệm đạt chuẩn quốc tế với các thiết bị tiên tiến như: máy chụp cộng hưởng từ hạt nhân, chụp CT, chụp mạch kỹ thuật số, chụp X.quang phát hiện ung thư vú, siêu âm và chụp PET-CT…

Tuy nhiên, sau một thời gian khởi công không lâu, dự án bỗng trở thành bãi trông giữ xe không phép, nơi tập kết xe khách đường dài gây bức xúc trong dư luận. Theo phản ánh của bạn đọc, dự án bệnh viện An Sinh tiếp tục xây dựng không phép dù chưa được cấp giấy phép xây dựng.

Tính đến thời điểm đầu tháng 10/2019, dự án này vẫn tiếp tục được thi công: xe chở vật liệu xây dựng vẫn ra vào; các máy cẩu kéo và vật liệu xây dựng trong đại công trường được tập kết rầm rộ, công nhân vẫn làm việc bình thường. Trước khi báo chí phản ánh, phía trong công trường, hoạt động thi công rầm rộ và cơ bản hoàn thiện phần móng thô. Điều đáng nói khác, ngoài cổng ra vào công trường dự án bệnh viện An Sinh ở vị trí lô CV4.4 trên đường Châu Văn Liêm (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) không có biển báo tên dự án, nhà thầu thi công, chủ đầu tư... những thông tin này không được công khai. Ngoài ra, tường rào bằng tôn bao quanh dự án này cao khoảng 3m, nhìn từ ngoài khó phát hiện được hoạt động thi công. Dự án hiện về cơ bản đã hoàn thiện xong phần móng thô ban đầu. Dự án rầm rộ thi công khi chưa có giấy phép, thông tin chủ đầu tư, nhà thầu... không được niêm yết phía ngoài dự án theo quy định.





Để làm rõ thông tin, PV đã liên hệ với b ệnh viện An Sinh (cơ sở tại TP HCM). Khi được hỏi về dự án bệnh viện An Sinh Hà Nội có xây dựng khi chưa được cấp phép không? và mối quan hệ giữa bệnh viện An Sinh TP HCM và dự án bệnh viện An Sinh Hà Nội thế nào?

Bệnh viện An Sinh TP HCM từ chối trả lời và cho biết: "Sẽ trả lời bằng văn bản khi nhận được công văn".

Bệnh viện An Sinh xây dựng không phép Liên quan đến vụ việc trên, UBND quận Nam Từ Liêm thừa nhận chưa cấp giấy phép xây dựng dự án Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh cho Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh (do ông Nguyễn Ngọc Long làm Tổng giám đốc). Dự án Bệnh viện đa khoa tư nhân An Sinh đã cơ bản hoàn thiện xong phần móng thô tại lô đất CV4-4 (khoảng 2,5ha) đường Châu Văn Liêm, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội với tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty TNHH BVĐK tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh. Trước những thông tin phản ánh việc xây dựng không phép, đầu tháng 10/2019, UBND quận Nam Từ Liêm đã có văn bản số 1975/UBND-QLĐT về dự án Bệnh viện An Sinh. Quyết định xử phạt hành chính vi phạm của dự án Bệnh viện An Sinh. Theo văn bản này, ngày 24/7, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị đã phát hiện và đề xuất việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại công trình này. Đến ngày 5/8, UBND quận Nam Từ Liêm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (số 2853) đối với Công ty TNHH BVĐK tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh số tiền 40 triệu đồng với hành vi vi phạm tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng. Công ty này đã nộp phạt theo quy định. Ngày 26/9/2019, UBND quận Nam Từ Liêm tiếp tục có văn bản về việc đôn đốc xử lý vi phạm trật tự xây dựng của Công ty TNHH BVĐK tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm yêu cầu Công ty TNHH BVĐK tư nhân An Sinh - Phúc Trường Minh dừng mọi hoạt động thi công xây dựng công trình, khẩn trương thực hiện khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt hành chính số 2853/QĐ-XPHC ngày 5/8/2019 của UBND quận Nam Từ Liêm. Đồng thời, UBND quận Nam Từ Liêm yêu cầu UBND phường Phú Đô phối hợp với Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị áp dụng các biện pháp ngăn chặn, đình chỉ có hiệu lực hoạt động xây dựng công trình tại dự án BVĐK tư nhận An Sinh. Tuy nhiên, sau khi có “lệnh” đình chỉ hoạt động, công trình vẫn tiếp tục thi công như chưa hề có yêu cầu đình chỉ. Như vậy, có thể thấy rằng, các cơ quan chức năng của quận Nam Từ Liêm đã phát hiện hành vi xây dựng không phép tại công trình BV tư nhân An Sinh từ cuối tháng 7/2019. Tuy nhiên, việc xử lý thế nào khi dự án tiếp tục sai phạm thì sau nhiều ngày liên hệ PV vẫn chưa nhận được sự phản hồi thông tin.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin

