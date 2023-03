Đột nhập vào cửu hàng, cắt khóa trộm 7 điện thoại ở Hà Nội

Ngày 13/3, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Quang Vinh (SN 1997; HKTT: Đông Phong, Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Vũ Quang Vinh tại cơ quan Công an và tang vật vụ trộm.

Trước đó, sau nhiều lần “thám thính” tình hình, Vũ Quang Vinh phát hiện cửa hàng kinh doanh điện thoại di động Ngọc Ân, ở xã Thụy An, huyện Ba Vì ban đêm khóa cửa, không có người ngủ lại trông giữ nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản.

Khoảng 2h30 ngày 4/3, đi bộ từ nhà đến cửa hàng Ngọc Ân, sau đó dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa, đột nhập vào bên trong lấy đi 7 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại rồi về nhà cất giấu chờ tiêu thụ.

Sáng cùng ngày, chủ cửa hàng kinh doanh phát hiện kẻ gian đã lấy trộm tài sản nên trình báo cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Ba Vì phối hợp với Công an xã Thụy An vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 7h sáng 6/3, Công an huyện Ba Vì đã bắt giữ Vũ Quang Vinh và đưa đối tượng cùng toàn bộ tang vật về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Vinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an huyện Ba Vì đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.