Đối tượng hiếp dâm bé gái 9 tuổi đối diện mức án tử hình

Ngày 13/7, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Trọng Trình (SN 1988, trú tại xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) – về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại điểm c, khoản 3 điều 142 bộ luật Hình sự.



Nguyễn Trọng Trình là đối tượng hiếp dâm bé gái 9 tuổi tại huyện Chương Mỹ gây bức xúc dư luận nên cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã rút hồ sơ và ra lệnh bắt tạm giam bị can và thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình từ tội "dâm ô trẻ em" sang " hiếp dâm người dưới 16 tuổi ".

Đối tượng Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan công an.

Cáo trạng cho biết, vào khoảng 11h30 ngày 24/2/2019, sau khi bán thịt xong, Nguyễn Trọng Trình đi xe máy từ từ quận Thanh Xuân (Hà Nội) về thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ). Khi đến đoạn gần nghĩa trang liệt sĩ xã Hợp Đồng (huyện Chương Mỹ), Trình gặp bé gái V.N.Q (9 tuổi) đang trên đường đi học về.

Thấy khu vực vắng người, Trình tiếp cận cháu bé và tự nhận là bạn của bố cháu Q. và bảo cháu lên xe rồi chở cháu đến khu vực vườn chuối thuộc địa bàn xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ). Tại đây, Trình đã thực hiện hành vi hiếp dâm.

Khi đó, cháu Q. chống cự và la hét nên Trình đã bóp cổ, bóp miệng, khống chế cháu bé khiến cháu bị gãy răng số 3 hàm dưới bên phải và gãy 1/3 xương quay phải, tổn thương nhiều vị trí, rách tầng sinh môn, màng trinh, chảy nhiều máu. Sợ mọi người phát hiện, Trình đã để nạn nhân tại vườn chuối và lấy xe máy bỏ đi. Cháu Q. đi bộ ra đường và nhờ người đưa về nhà. Ngay sau đó, gia đình Q. đã đến Công an trình báo.

Kết quả giám định cho thấy cháu Q. bị gãy răng, rạn gãy đầu xương quay phải, nhiều vết rách tầng sinh môn… tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 9%. Công an TP Hà Nội nhận định các dấu vết và tổn thương của cháu Q. có thể do Trình gây ra.

Viện KSND TP Hà Nội nhận định đủ căn cứ truy tố Nguyễn Trọng Trình tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi quy định tại điểm C, khoản 3 Điều 142 Bộ luật hình sự.

Cáo trạng cũng nêu rõ, quá trình điều tra, gia đình bị can đã tự nguyện khắc phục hậu quả cho bị hại 35 triệu đồng. Tuy nhiên, bố cháu Q. yêu cầu Nguyễn Trọng Trình tiếp tục bồi thường 400 triệu đồng.