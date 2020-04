Đoàn 27 xe “vua” ở Đồng Nai liên quan con PGĐ Công an tỉnh: Đại tá Thuận có sao?

Kiểm tra bước đầu, Công an Đồng Nai đã xác định khi đoàn xe “vua” gồm 27 xe chở than từ cảng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, toàn bộ số xe trên đều vi phạm lỗi chở hàng vượt chiều cao thùng xe; môt số lái xe sử dụng ma túy, dùng bằng giả, xe không có đăng ký.

Cty TNHH TM Âu Châu ký hợp đồng vận chuyển than với Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa từ cảng Phú Mỹ ở Bà Rịa - Vũng Tàu về nhà máy nhiệt điện của doanh nghiệp này tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch. Số than này được nhập khẩu từ nước ngoài về cảng Phú Mỹ, mỗi tháng có 2 chuyến tàu biển với khối lượng lên đến 120.000 tấn/tháng.

Cty TNHH Âu Châu ký hợp đồng vận chuyển than đá với Cty TNHH MTV Ngọc Minh Anh để cùng nhau vận chuyển than đá. Để vận chuyển lượng than của Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa, đoàn xe của công ty Âu Châu và Cty TNHH MTV Ngọc Minh Anh phải liên tục cả ngày lẫn đêm trong vòng 10-15 ngày với hơn 7.000 lượt đi và về trên quảng đường 30km mới có thể chở hết lượng than từ cảng về nhà máy. Vì vậy đoàn xe của 2 công ty này luôn xuất hiện dày đặc trên QL51 cả ngày lẫn đêm dẫn đến mật độ xe tải dày đặc trên tuyến quốc lộ này, đặc biệt là trên đoạn đường 25B dài khoảng 2,5 km từ quốc lộ 51 vào KCN Nhơn Trạch.

Hoạt động của đoàn xe này nhiều năm qua đã gây nhiều bức xúc trong dư luận do thường xuyên chở quá tải, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, gây ra nhiều vụ tai nạn va chạm và chết người. Người dân địa phương đã nhiều lần phản ánh về tình trạng gây mất an toàn của đoàn xe của các doanh nghiệp này và cho rằng đây là đoàn xe “vua” có người “chống lưng”.

Thống kê của công an cho thấy tai nạn trên địa bàn huyện Nhơn Trạch liên quan đến hoạt động của đoàn xe công ty TNHH Âu Châu từ tháng 6 năm 2017 đến tháng 3/2020 xảy ra 22 vụ (có 2 vụ nghiêm trọng). Từ tháng 5/2017 đến tháng 12/2018 đoàn xe của công ty TNHH MTV Ngọc Minh Anh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông (có 1 vụ nghiêm trọng).

Ngay sau khi phát hiện một loạt sai phạm từ đoàn xe này, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Phòng CSGT, Công an các huyện Nhơn Trạch và Long Thành kiểm tra, làm rõ trách nhiệm cá nhân; làm rõ người có liên quan đến các doanh nghiệp có đoàn xe này. Đồng thời làm rõ vì sao có tình trạng đoàn xe “vua” này lộng hành với hàng loạt sai phạm trong nhiều năm khiến dư luận, người dân địa phương hết sức bát bình nhưng không được phát hiện, xử lý.