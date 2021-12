Dính nhiều sai phạm, cầu Hòa Bình 2 vẫn được nghiệm thu, sử dụng?

Dự án cầu Hòa Bình 2 là công trình giao thông trọng điểm được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại Quyết định số 2536/QĐ-UBND năm 2018 với tổng mức đầu tư 590,81 tỷ đồng. Qua thanh tra, Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt thiếu sót, sai phạm tại dự án từ khâu khảo sát, thiết kế đến nghiệm thu, thanh toán... Tuy nhiên, dù chưa khắc phục các sai phạm, cầu Hòa Bình 2 vẫn được thông xe kỹ thuật và đưa vào sử dụng. Theo kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng, dự án cầu Hòa Bình 2 không tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc đối với công trình cấp I. Danh mục tiêu chuẩn áp dụng có tiêu chuẩn đã hủy bỏ, không đồng nhất về quy định số lượng khoan kiểm tra tiếp xúc mũi cọc - đất. Hồ sơ bản vẽ thi công của một số hạng mục công việc không đúng với tiêu chuẩn, mô tả địa chất không đúng với kết quả thí nghiệm. Xác định chiều dài cọc ván thép Larsen không đúng quy định. Thiết kế biện pháp thi công chưa phù hợp với địa chất công trình, thể hiện không đầy đủ một số hạng mục công việc. Đặc biệt, việc áp sai đơn giá một số loại vật liệu, thiết bị do chưa đúng đơn giá thời điểm lập dự toán, không đúng quy định trong chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ thi công, biện pháp tổ chức thi công; áp dụng, vận dụng một số mã định mức chưa cập nhật định mức đã được sửa đổi, chưa phù hợp với biện pháp thi công… Dẫn đến làm sai tăng giá trị dự toán 457.504.463 đồng. Công tác quản lý chất lượng công trình còn có việc trên phiếu thí nghiệm thiếu thông tin số hợp đồng kinh tế hoặc văn bản yêu cầu của tổ chức yêu cầu thí nghiệm theo quy định. Không có chứng nhận hợp quy của vật liệu cát tự nhiên. Không có thí nghiệm xác định cấp phối cốt liệu, hàm lượng CI-, khả năng phản ứng kiềm - silic và hàm lượng bùn, bụi sét của cốt liệu hạt dùng cho vữa và bê tông. Không có chấp thuận của tư vấn giám sát về các mối nối của ống vách để lại các trụ T3, T4. Không có thí nghiệm về chỉ tiêu gân thép. Kết quả thí nghiệm cốt liệu cho vữa và bê tông không có trong danh mục các phép thử của LAS-XD 875. Chấp thuận phòng thí nghiệm LAS-XD 875 không đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đối với một số phép thử. Nghiêm trọng hơn, việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành cũng còn thiếu sót, sai phạm dẫn đến thanh toán không đủ cơ sở số tiền hơn 10,1 tỷ đồng: Thanh toán hơn 03 tỷ đồng hạng mục cọc khoan nhồi D1,5m dưới nước trụ T1; thanh toán hơn 07 tỷ đồng hạng mục ống vách thép để lại. Trách nhiệm thuộc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh, nhà thầu giám sát, nhà thầu thi công xây dựng. Bộ Xây dựng đã kiến nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý các dự án giao thông tỉnh và các tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, khắc phục những vi phạm nêu trên nhưng đến nay báo cáo về vấn đề này vẫn chưa được thông tin rộng rãi hoặc có dấu hiệu "chìm xuồng" khi dự án cầu Hòa Bình 2 vẫn được đưa vào sử dụng. Dư luận cho rằng, vì thúc ép tiến độ của dự án phải đưa vào sử dụng trong quý IV năm 2021 nên chủ đầu tư và nhà thầu "phớt lờ" những yêu cầu khắc phục của Thanh tra Bộ Xây dựng. Liệu rằng với những sai phạm cả về khảo sát, thiết kế đến nghiệm thu, thanh toán...công trình cầu Hòa Bình 2 có thực sự bảo đảm chất lượng và an toàn?. Được biết, công trình xây dựng Cầu Hòa Bình 2 được khởi công ngày 04/11/2019, do Sở GTVT tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư. Liên danh các nhà thầu thi công gồm Cty TNHH & Xây dựng Trung Chính, Cty TNHH Đầu tư Xây dựng Lâm Việt, Cty TNHH Thương mại Kỹ thuật điện & Xây dựng Hà Nội. Trong quá trình thi công, dự án cầu Hòa Bình 2 cũng dính nhiều "tai tiếng" khi không bảo đảm vấn đề an toàn lao động. Nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tại dự án, trong đó có cả chết người. Tuy nhiên, đến nay việc truy cứu trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu thế nào vẫn chưa được thông tin rộng rãi. Theo đó, ngày 7/3/2021, công nhân hàn xì tại công trường thi công thuộc dự án cầu Hòa Bình 2 khi đang mở van bình nén khí oxy để hàn nhiệt thì bình oxy bất ngờ phát nổ. Hậu quả, ông N.V.H. tử vong tại chỗ. Trước đó, vào ngày 18/12/2019, tại công trình này đã từng xảy ra vụ tai nạn làm 4 công nhân rơi xuống sông Đà. Hậu quả, anh Phan Văn Q. (SN 1990, trú tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) tử vong. Cầu Hòa Bình 2 có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối đôi bờ sông Đà của TP Hòa Bình và tạo cú hích phát triển kinh tế, mở rộng giao thương, vận tải. Tuy nhiên, dư luận cho rằng cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ và công khai những nội dung liên quan đến sai phạm của dự án mà Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra đề nghị khắc phục. Liệu rằng có tình trạng "bỏ qua" sai phạm để cầu Hòa Bình 2 được nghiệm thu, sử dụng? Video: Hàng loạt cán bộ bị khởi tố vì sai phạm đất đai

