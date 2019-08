Đi kêu cứu cho con gái bị xâm hại tình dục, bố bị bắt về tội mua dâm

(Kiến Thức) - Anh Nguyễn Thanh Trung, người được dư luận biết đến khi đi kêu cứu cho con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục ở Nghệ An vừa bị cơ quan công an TP Vinh bắt giữ khẩn cấp để điều tra hành vi "Mua dâm người dưới 18 tuổi".

Thông tin về việc anh Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh) người đi kêu cứu cho con gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục được báo Bảo vệ Pháp luật dẫn từ một nguồn tin riêng.

Theo đó tờ báo này dẫn lời ông Nguyễn Công Phú, Viện trưởng VKSND TP Vinh cho biết, ngày 16/8/2019, VKSND TP Vinh đã có Quyết định số 34, phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Trung, SN 1993, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh để điều tra về hành vi Mua dâm người dưới 18 tuổi.

Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định, Trần Thị Thúy An (người bị Nguyễn Thanh Trung tố cáo cùng với 2 người nữa có hành vi xâm hại con gái) sinh ngày 7/8/2003 ở Hậu Giang. Thời điểm trước khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Thanh Trung đã có hành vi mua dâm nhiều lần đối với Trần Thị Thúy An. Thời điểm đó, Trần Thị Thúy An chưa đủ 16 tuổi.