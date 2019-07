Để nghi phạm bắn người yêu bỏ trốn, công an có làm sai quy trình?

Thượng tá Nguyễn Đức Thành cho rằng Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm sai quy trình trong thụ lý, điều tra án khi để nghi phạm bỏ trốn do không thực hiện lệnh giám sát ngay từ đầu.

Liên quan đến vụ Nguyễn Văn Tùng (39 tuổi, ngụ xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin) dùng súng AK bắn người tình sau đó nghi phạm bỏ trốn khỏi bệnh viện, đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk cho rằng do thời gian đầu chưa xác định được thủ phạm và cần tập trung cứu chữa cho các nạn nhân nên nhờ bệnh viện hỗ trợ tham gia cùng.



Khi cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố bị can Tùng thì bệnh viện thông báo người này đã bỏ trốn.

Nguyễn Văn Tùng bị bắt khi đang trốn ở Đà Nẵng. Ảnh: Minh Lộc.

Khẩu súng Nguyễn Văn Tùng dùng bắn người yêu rồi tự sát. Ảnh: Minh Lộc. Về việc để nghi phạm nguy hiểm, có hành vi dùng súng AK bắn người rồi bỏ trốn mà không giám sát, đại tá Nguyễn Tâm, Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk - lý giải trước khi Tùng bỏ trốn, cơ quan tố tụng chưa có quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp hay khởi tố vụ án. Do đó, Tùng chưa bị đưa vào mục tiêu theo dõi.



Tuy nhiên, thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) nói rằng giải thích của đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk chưa thuyết phục.

“Qua đọc báo tôi thấy khi gây án, nghi phạm Nguyễn Văn Tùng dùng súng AK, đây là súng quân dụng và hành vi của anh này là giết người. Cả hai yếu tố trên đều đủ để thực hiện ngay lệnh giám sát. Trong trường hợp vụ án này phải thực hiện ngay lệnh giám sát khi đưa đối tượng đi cấp cứu”, thượng tá Thành nói.

Phó trưởng Công an TP Nha Trang cho rằng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm sai quy trình trong thụ lý, điều tra án khi để nghi phạm bỏ trốn do không thực hiện lệnh giám sát ngay từ đầu.

“Xét về cảm tính có thể các đồng chí ấy đã chủ quan hoặc nghĩ nghi phạm bị thương nặng như vậy sẽ không thể bỏ trốn được”, thượng tá Thành nói thêm.

Trước đó, chiều 21/7, Tùng đến nhà chị Nguyễn Nữ Mạnh Huyền (38 tuổi, bạn gái Tùng, ở xã Ea Bhốk, huyện Cư Kuin) để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn. Lúc sau, chị này chạy sang nhà mẹ thì bị Tùng đuổi theo, dùng súng AK bắn gục rồi tự sát.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ khẩu súng AK cắt báng, 24 viên đạn và 2 vỏ đạn.

Người dân đưa cả 2 đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Theo bệnh viện, chị Huyền nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị trúng một phát đạn ở sau gáy. Còn Nguyễn Văn Tùng có một vết đạn ở cằm xuyên qua gò má trái. Do bị nặng ngày 22/7, cả 2 được chuyển xuống TP.HCM điều trị.

Đến ngày 25/7, Tùng bỏ trốn cùng con trai 10 tuổi khi đang điều trị tại Bệnh viện răng hàm mặt Trung ương tại TP.HCM.

Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Tùng. Đến chiều 28/7, công an bắt được nghi phạm khi đang lẩn trốn ở Đà Nẵng.

Theo gia đình, chị Huyền và Tùng nảy sinh tình cảm một năm trước. Khoảng một tháng nay, hai bên mâu thuẫn, có lần đã xô xát.