Để lại thư xin lỗi chồng, giáo viên mang thai nhảy cầu tự tử

Sáng 18/7, trao đổi với PV Kiến Thức, ông Trần Văn Chương, Chủ tịch UBND xã Hiệp Sơn (huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một giáo viên mang thai nhảy cầu Hiệp Thượng (sông Kinh Thầy) tự vẫn.

Theo lời ông Chương, vào chiều ngày 17/7, ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phát hiện chiếc xe máy màu đỏ còn chìa khoá cắm trên xe nghi có người nhảy cầu lực lượng Công an xã Hiệp Sơn đã nhanh chóng ra hiện trường.

Cầu Hiệp Thượng nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: Trần Minh Tuấn.

“Khi kiểm tra cốp xe cơ quan công an thấy có giấy tờ tùy thân và lá thư. Lúc này, cơ quan công an cấp báo cho Công an huyện Kinh Môn về thụ lý giải quyết”, ông Chương cho hay.

Sau nhiều giờ tìm kiếm đến khoảng 21h tối cùng ngày lực lượng chức năng đã vớt được thi thể nạn nhân cách vị trí cầu Hiệp Thượng không xa. Nạn nhân được xác định là chị Ngô Thị Thu Th. (SN 1993, nguyên quán tại xã Bạch Đằng), đang sinh sống cùng chồng tại xã Thất Hùng (cùng huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Chị Th. là giáo viên trường THPT Kinh Môn 2 và đang có thai.

Trong lá thư để lại, giáo viên nhảy cầu sông Kinh Thầy viết: “Bố mẹ, con xin lỗi, con bất hiếu. Xin tha thứ cho con. Đừng trách chồng con, bố mẹ nhé. Chồng con rất tốt. Yêu gia đình mình. Con hơi mệt, cho con nằm nghỉ cả nhà nhé! Con bất hiếu. Chồng yêu! Xin lỗi vì nói dối anh là em đi mua rau. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối em nói dối. Chúc chồng yêu quý hạnh phúc. Yêu chồng.”

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.