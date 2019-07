Đang điều tra vụ thiếu nữ khuyết tật bị hàng xóm hiếp dâm ở Thái Bình

(Kiến Thức) - Công an huyện Tiền Hải đang điều tra vụ việc một người đàn ông ở xã Đông Hoàng bị hàng xóm tố cáo có hành vi hiếp dâm con gái bà – vốn là người khuyết tật.

Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) đang điều tra nội dung tố cáo về việc ông Vũ Đức Vui (SN 1952, thôn Đông Hoàng, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải) có hành vi hiếp dâm thiếu nữ khuyết tật loại 4.



Ngày 13/7, ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) xác nhận sự việc trên và cho biết, nạn nhân là cháu Vũ T.M. (SN 2001, trú tại xã Đông Hoàng) là người khuyết tật.

Theo Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng, chính quyền địa phương nhận được thông tin sự việc qua trình báo của mẹ cháu M.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, vào sáng 11/7, mẹ cháu M. có ra đồng để đi cấy, khi đó chỉ có M. ở nhà chơi với trẻ con hàng xóm. Khi đang chơi ngoài ngõ, cháu M. được ông Nguyễn Đức Vui gọi sang nhà chơi. Lúc này, Vui cũng ở nhà 1 mình, vợ đi cấy. Khi vào nhà, Vui đã có hành vi sờ soạng, cởi quần áo M. ra và thực hiện hành vi hiếp dâm. Khi đó, M. đã cố gắng chống cự nhưng không được.

Sau khi nhận được tin trình báo của mẹ cháu M., Công an xã Đông Hoàng phối hợp với Công an huyện Tiền Hải cùng đồn biên phòng Cửa Lân tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Công an huyện sau đó đã tạm giữ hình sự đối với ông Vui và đưa nạn nhân đi giám định để tiến hành điều tra.

Thông tin mới nhất về vụ việc trên, hiện đối tượng Vui đã được cơ quan công an cho tại ngoại, chờ kết quả điều tra.

Được biết, cháu M. có gia đình rất hoàn cảnh, bố mất sớm, nhà có 2 chị em, bản thân M. bị bệnh liên quan đến não từ nhỏ, được xác nhận là người khuyết tật loại 4, hàng tháng được hưởng trợ cấp.