Dân mạng truy danh tính cô giáo mầm non Nghệ An xinh tựa thiên thần

Những bức ảnh giáo viên nữ xinh xắn, dịu dàng xuất hiện ở giảng đường hoặc trong vòng tay các em học sinh lúc nào cũng nhận về sự chú ý lớn của cư dân mạng. Và bức ảnh dưới đây cũng không ngoại lệ.

Trong ảnh là một nữ giáo viên mầm non, và khoảnh khắc này khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa vì vẻ xinh đẹp, dịu dàng của cô giáo này. Theo tìm hiểu, đây là Nhật Linh, 22 tuổi, đến từ Nghệ An, hiện đang sinh sống và làm việc ở TPHCM.

Nhật Linh đang theo học ngành Sư phạm, và bức ảnh trên được chụp khi cô đi thực tập ở một trường mầm non tại Nghệ An đầu năm nay. Cô bày tỏ sự bất ngờ khi bức ảnh lại gây chú ý đến vậy. Được biết, lý do khiến cô theo đuổi ngành Mầm non xuất phát từ niềm yêu thích trẻ con. Bản thân Nhật Linh cũng là một cô gái thích sự sôi động, vui vẻ và nhí nhảnh nên cô nhận thấy mình rất hợp với ngành học này. Trên hết, bố mẹ cô cũng muốn cô trở thành giáo viên.

Nhật Linh cho biết thêm, bản thân cũng thấy khá vui khi được gọi là ”cô giáo hotgirl”, nhưng cô không dám nhận danh xưng này bởi bản thân vẫn còn đang đi học và chưa chính thức trở thành giáo viên. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều nữ giáo viên vừa xinh, vừa giỏi, nên cô phải cố gắng hơn để được như họ.