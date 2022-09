“Đại gia” chiêu đãi đối tác, hai người đẹp bán dâm 15.000USD

Mới đây, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Long (SN 1991, quê Hải Phòng, cư trú tại TP HCM) về tội Môi giới mại dâm. Long là đối tượng điều hành đường dây mại dâm giới liên quan đến giới showbiz . Theo lời khai của Long tại cơ quan công an, cuối tháng 6/2022, một “đại gia” tên B ở TP HCM đã đặt đơn hàng với Long thuê 2 ngôi sao hạng A trong giới showbiz để chiêu đãi đối tác. Long nói giá 15.000 USD (khoảng 360 triệu đồng) cho một lượt vui vẻ và “đại gia” này đồng ý. Sau đó, Long điều H và T. đang khá nổi trong giới showbiz Việt Nam, là celeb hạng A, đã từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi sắc đẹp để đi khách. Ngày 25/8, khi các đối tượng thực hiện hành vi mua, bán dâm tại 2 phòng thuộc một khách sạn cao cấp ở quận 1, TP HCM thì bị tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện, lập biên bản. (Ảnh minh họa) Cũng tại cơ quan điều tra, Long khai nhận, sau khi bán dâm xong sẽ thanh toán cho hai người đẹp H. và T. với số tiền 60 triệu đồng/người. Số tiền còn lại gần 600 triệu đồng Long hưởng chi tiêu cá nhân. Đáng chú ý, đối tượng Long còn khai nhận, đã môi giới mua bán dâm cho một số gái bán dâm khác là người đẹp trong giới showbiz ở Việt Nam và nước ngoài. Theo trinh sát Cục CSHS, Long có cuộc sống sang chảnh, sử dụng đồ hiệu, đi nước ngoài thường xuyên, có sở thích sưu tầm mô hình bearbrick - món đồ chơi siêu đốt tiền của giới trẻ, có giá tiền tỷ. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam Lê Hoàng Long về hành vi môi giới mại dâm. Đồng thời tiếp tục mở rộng đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. >>> Mời độc giả xem thêm video Xóa sổ động mại dâm lớn ở Quảng Bình. Nguồn: THĐT

