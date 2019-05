Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng: TGĐ Nhật Cường Mobile bỏ trốn không phải ngẫu nhiên

Liên quan vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), sáng ngày 20/5, trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) cho rằng, có cơ sở để nghi ngờ Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhật Cường Bùi Quang Huy bỏ trốn không phải ngẫu nhiên.



"Nhiều cử tri không nghĩ là ngẫu nhiên. Nhiều người, cả cán bộ lão thành, hay người trong ngành nói rằng, đây là chuyên án và phải có sự theo dõi thường xuyên liên tục, vì sao lại để đối tượng trốn? Trường hợp này giống với vụ Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex). Có ý kiến cho là có bàn tay trong để tiếp tay cho Huy bỏ trốn, không chỉ ngẫu nhiên.Từ giai đoạn khởi tố, lực lượng chức năng đã phải theo dõi thường xuyên liên tục, vì sao bắt hàng hóa thì được mà bắt người thì không? Theo tôi, nghi ngờ của cử tri, của người dân là có cơ sở", Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho biết.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng.

“Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, từ trước khi khởi tố đã phải nắm thông tin và từ giai đoạn khởi tố phải theo dõi, giám sát thường xuyên liên tục? Dư luận cho rằng có thể có bàn tay trong để tiếp tay cho Bùi Quang Huy bỏ trốn. Bản thân tôi cũng cho rằng có rất nhiều khuất tất trong vụ việc này. Nhiều cán bộ từng công tác trong ngành công an cũng nói rằng, với nghiệp vụ của công an, không có chuyện Bùi Quang Huy bỏ trốn được. Vì lẽ đó, nghi ngờ của cử tri và nhân dân là có cơ sở", ông Nhưỡng nói.

Khi nói về việc có ý kiến nghi ngờ về biểu hiện doanh nghiệp sân sau, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng nói rằng, có ý kiến nêu lên là nếu không phải sân sau, làm sao doanh nghiệp có thể phát triển như vũ bão trong một thời gian ngắn. Đặc biệt, doanh nghiệp này chiếm lĩnh toàn bộ thị phần với hoạt động của các cơ quan công quyền, các dự án quan trọng. Ngoài ra, với tổng mức đầu tư các dự án, người ta có thể hình dung phần nào lợi ích họ có thể đạt được trong lĩnh vực này.

"Sân sau không hoàn toàn xấu nếu đó là khoảng trời rộng, minh bạch. Nếu mọi người giới thiệu được cho Nhà nước, nhân dân doanh nghiệp tốt thì không vấn đề gì. Các cán bộ có tâm sẵn sàng giới thiệu doanh nghiệp tốt tới các địa phương để kinh doanh. Điều đó là tốt và cũng là trách nhiệm của các cán bộ. Thế nhưng, sân sau để giúp quan chức che giấu hoạt động của mình để mang lại lợi ích lớn, để ăn chia phần trăm thì là vấn đề xấu", ông Nhưỡng nói thêm.

Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, bản nhận được hàng trăm tin nhắn của cử tri bày tỏ mong muốn chúng ta quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng.

"Chúng ta đã có chủ trương rõ ràng: không có vùng cấm, không có ngoại lệ, cử tri mong muốn các cơ quan có thẩm quyền phải hành động một cách khách quan, toàn diện và quyết liệt, thậm chí công lý bất vị thân, thân ở đây không chỉ là người nhà mà còn là thân hữu. Người dân phạm tội sẽ bị xử lý nghiêm minh, tại sao một cán bộ để hàng nghìn tỷ thất thoát, tham nhũng lại chỉ xuê xoa với nhau? Nhiều trường hợp chỉ bị khiển trách, cảnh cáo, thậm chí có người được cho nghỉ vì lý do sức khỏe..., những câu chuyện đó người dân rất khó chấp nhận", đại biểu Lưu Bình Nhưỡng phát biểu.

Trước đó, ngày 18/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Bùi Quang Huy sinh ngày 12/6/1974 tại Hà Nội - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Trước khi bị truy nã, Bùi Quang Huy cư trú tại Phòng W2107&08, chung cư Golden WestLake, 151 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Bùi Quang Huy bị khởi tố tội danh Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 188 và Điều 221 Bộ luật Hình sự. Chỗ ở trước khi trốn: Phòng W2107&08, chung cư Golden WestLake, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

"Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Phòng 14, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an; số điện thoại: 0915666669; địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Bộ Công an kêu gọi đối tượng Bùi Quang Huy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật", Bộ Công an cho biết.