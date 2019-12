Đã bắt được nhóm đối tượng cầm dao, kiếm cướp tài sản trong đêm ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Công an quận Long Biên đã khống chế, bắt giữ được 5 đối tượng mang theo tuýp sắt gắn dao nhọn đi trên 2 xe máy Honda Wave tại địa bàn phường Ngọc Lâm.

Liên quan tới vụ việc nhóm đối tượng cầm dao, kiếm cướp tài sản trong đêm ở Hà Nội, ngày 4/12, Công an quận Long Biên cho biết thêm, vào hoảng 12h ngày 2/12, Công an quận Long Biên nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện một nhóm thanh niên mang theo tuýp sắt gắn dao nhọn đi trên 2 xe máy Honda Wave tại địa bàn phường Ngọc Lâm, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Nhận được tin báo, Công an quận Long Biên đã triển khai lực lượng tổ chức truy bắt các đối tượng. Khi thấy lực lượng Công an, nhóm thanh niên bỏ chạy về nhiều hướng để tẩu thoát.

5 đối tượng gây mất trật tự đã bị Công an bắt giữ. Đến 13h30 cùng ngày, Công an quận Long Biên đã khống chế, bắt giữ được 5 đối tượng gồm: Đỗ Hoàng Long (SN 2004, trú tại Ngọc Lâm, Long Biên); Văn Đình Hiếu (SN 2002, trú tại tổ 5, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm), Ngô Tuấn Quang (SN 2003, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên); Bùi Việt Hà (SN 2003, trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên), Đặng Minh Quân (SN 2003; trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên). Nhiều thông tin chia sẻ về nhóm cướp gây xôn xao mạng xã hội. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận mang theo số hung khi nói trên để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội với một nhóm đối tượng khác. Hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra xử lý nhóm đối tượng cầm dao, kiếm cướp tài sản trong đêm ở Hà Nội theo quy định của pháp luật. >>> Xem thêm video: Hai tên cướp bị tài xế nhốt trong taxi