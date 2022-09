Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ kháng cáo trong vụ "Nhận hối lộ"

Ngày 5/9, thông tin từ TAND TP Hà Nội cho hay, bị cáo Phùng Anh Lê (cựu đại tá Trưởng Công an quận Tây Hồ, cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Hà Nội) đã có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Lý do kháng cáo, Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ cho rằng bản thân không có tội và bị oan. Ba đồng phạm khác là các cựu thuộc cấp của cựu đại tá Phùng Anh Lê từng công tác tại các đơn vị thuộc Công an quận Tây Hồ không kháng cáo.

Cựu trưởng Công an quận Tây Hồ Phùng Anh Lê tại phiên tòa.

Trước đó, trong các ngày từ 12-14/8/2022, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên án phạt 4 bị cáo, trong đó bị cáo Phùng Anh Lê lĩnh 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354, khoản 2, điểm c - Bộ luật Hình sự. Ba bị cáo còn lại trong vụ án đều là cựu cán bộ Công an quận Tây Hồ bị tuyên phạt về tội “Tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù” theo quy định tại Điều 378, khoản 1 - Bộ luật Hình sự, gồm:

Nguyễn Đức Châu (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) bị phạt 10 tháng 28 ngày tù, bằng thời hạn tạm giam, do đó được trả tự do ngay tại tòa; Vũ Công Ngọc (cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội) bị phạt 6 tháng tù treo; Lê Đình Trung (cựu Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) bị phạt 4 tháng 12 ngày tù, bằng thời gian bị tạm giam, được Tòa ghi nhận đã chấp hành án xong.

Theo bản án, sau khi Nguyễn Hữu Tài ra đầu thú rồi bị tạm giữ khuya 22/9/2016 do liên quan vụ cướp, người thân của Tài đã nhờ ông Phùng Văn Bảy (chú họ của bị cáo Lê) gặp ông Lê để nhờ giúp đỡ cho nghi phạm này không bị xử lý hình sự. Khi gặp chú họ, cựu đại tá Phùng Anh Lê đã đề nghị phải đưa 110 triệu đồng để cho Tài và phía bị hại hòa giải. Sau đó, người thân của Tài đã chuẩn bị tiền và vay mượn thêm rồi chuyển cho ông Bảy để người trung gian này chuyển cho ông Lê. HĐXX cấp sơ thẩm kết luận khi nhận được tiền, bị cáo Lê yêu cầu Nguyễn Đức Châu, Vũ Công Ngọc mang hồ sơ vụ việc liên quan Nguyễn Hữu Tài đến để xem. Lúc đó, Tài đã được đưa vào nhà tạm giữ của Công an quận Tây Hồ. Đêm 22/9/2016, ông Lê chỉ đạo cấp dưới đến nhà tạm giữ đưa Tài ra ngoài, cho viết cam đoan rồi thả về. Bản án cho thấy ông Lê là người chịu trách nhiệm chính trong vụ án thả nghi phạm trái phép. Các bị cáo Nguyễn Đức Châu, Lê Đình Trung, Vũ Công Ngọc là cấp dưới, biết chỉ đạo của ông Lê sai quy định nhưng vẫn thực hiện. Ngoài tuyên các mức án trên, HĐXX kiến nghị Công an Hà Nội và Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục xem xét, xác minh làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan việc sửa chữa, làm thất lạc hồ sơ và tài liệu xác minh ban đầu liên quan đến Nguyễn Hữu Tài.