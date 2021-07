Cựu Hiệu trưởng ĐH Đông Đô dùng thủ đoạn nào làm bằng giả?

Dương Văn Hoà cựu Hiệu trưởng Đại học Đông Đô.

Quá trình tuyển sinh, đào tạo, thấy có nhiều người có nhu cầu lấy bằng nhanh để hoàn thiện đầu vào, đầu ra nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, thi công chức… nên cuối năm 2017 đầu 2018, Trần Khắc Hùng tổ chức họp, quán triệt chủ trương làm và cấp văn bằng 2 chính quy không qua tuyển sinh, đào tạo theo quy định. Để làm và cấp bằng giả cho các cá nhân có nhu cầu, Trần Khắc Hùng chỉ đạo Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà (hai Hiệu Phó Đại học Đông Đô) các công việc.

Theo đó, bị can Oanh chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ học viên, không tổ chức thi đầu vào, không đào tạo theo tín chỉ mà chỉ hướng dẫn học viên hợp thức các bài thi bằng hình thức phát đề và đáp án để họ tự chép lại. Cá biệt có trường hợp không phải hợp thức bài thi. Sau khi học viên hoàn thiện các bài thi, các bị can rọc phách, chuyển cho các giáo viên của trường chấm bài, tổng hợp kết quả, lập bảng điểm khoá học cho từng học viên. Sau khi in bằng xong, Dương Văn Hoà ký phát hành.

Để có phôi in bằng giả, tháng 10/2018, Oanh chỉ đạo cấp dưới hợp thức hoá bằng cách làm các văn bản để Hoà ký gồm: Quyết định danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ văn bằng thứ 2 từ năm 2015. Tháng 4/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường giải trình về hoạt động đào tạo văn bằng 2 Tiếng Anh. Để che giấu sai phạm, Hoà đã ký hợp thức các quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ văn bằng 2 chính quy gồm: Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học hệ văn bằng 2 chính quy đợt 1; đợt 2.

Trần Khắc Hùng và Oanh còn chỉ đạo cấp dưới sử dụng các tờ giấy A4 đã đóng dấu "Trường đại học Dân lập Đông Đô" về việc công nhận thí sinh trúng tuyển hệ văn bằng thứ 2 năm 2015, 2016. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác định, con dấu " Trường Đại học Dân lập Đông Đô " đã bị huỷ từ ngày 27/6/2017 khi đổi tên trường thành Đại học Đông Đô. Oanh là người chỉ đạo cấp dưới đóng các con dấu khống này trước khi thay đổi con dấu.

Quá trình làm và cấp văn bằng, giấy chứng nhận giả, các bị can đã thực hiện theo chỉ đạo của Trần Khắc Hùng. Theo đó, hiệu trưởng Dương Văn Hòa biết rõ việc làm và cấp văn bằng 2 tiếng Anh không qua tuyển sinh, đào tạo là vi phạm pháp luật nhưng vẫn ký 431 văn bằng giả trong thời gian từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019, thu lợi bất chính số tiền hơn 7,1 tỷ đồng.

Trong đó, Cơ quan điều tra đã điều tra làm rõ 210 trường hợp được cấp văn bằng, giấy chứng nhận giả và việc sử dụng bằng giả để kiến nghị xử lý theo quy định; còn lại 221 trường hợp được cấp văn bằng giả đã xác định được họ tên, tuổi người được cấp bằng nhưng không xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác. Trong vụ án này, các bị can vì vụ lợi đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao làm và cấp văn bằng, giấy chứng nhận giả cho các cá nhân không tham gia thi tuyển, đào tạo theo quy định.

