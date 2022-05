Cựu Chủ tịch Hạ Long: Từ “công thần”, xe sang, biệt thự…đến xộ khám

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà - nguyên Trưởng BQL Vịnh Hạ Long, nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ông Hà bị bắt giữ do có sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Ông Phạm Hồng Hà, SN 1960, từng giữ chức Phó chủ tịch, đến tháng 6/2014 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hạ Long kiêm Trưởng Ban quản lý Vịnh Hạ Long. Tháng 9/2020, ông Hà nghỉ hưu theo chế độ. (Ảnh: Báo Quảng Ninh). Trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND TP Hạ Long, ông Hà có dấu ấn cá nhân trong việc Thành phố Hạ Long hiện thực hóa rất nhiều ý tưởng, tạo ra bước đột phá về nguồn lực cho tỉnh Quảng Ninh, là “tâm” trong không gian phát triển của tỉnh “Một tâm - Hai tuyến - Đa chiều - Hai mũi đột phá”. Thành công của Hạ Long được gắn với những con người cụ thể, trách nhiệm cá nhân cụ thể, trong đó đặc biệt cá nhân của ông Hà. Tại buổi trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Hà vào ngày 3/9/2020, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá, trong 35 năm công tác, ông Phạm Hồng Hà trải qua nhiều cương vị. Đặc biệt, khi là Chủ tịch UBND TP Hạ Long, Trưởng Ban Quản lý vịnh Hạ Long, ông Hà đã đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hạ Long triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Hà luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm và làm tới cùng; coi trọng hiệu quả cụ thể, không chạy theo thành tích, bệnh hình thức; phương pháp làm việc sâu sát, gần dân, sát dân, công tâm, khoa học, dân chủ, linh hoạt, quyết đoán, quyết liệt; đã lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, tổ chức thực hiện dứt điểm, đo lường được kết quả, hiệu quả; quan tâm giải quyết căn cơ các vấn đề bức xúc từ cơ sở và bức xúc của người dân, nhất là trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng… Tuy nhiên, sau khi nghỉ hưu gần 2 năm, ông Phạm Hồng Hà bị khởi tố bắt giam do có những sai phạm liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần quản lý đường sông số 3 và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long. Điều tra ban đầu xác định, từ năm 2017 đến năm 2021, Công ty Cổ phần quản lý đường sông số 3 đã tham gia ký các hợp đồng quản lý, bảo trì tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; ký hợp đồng điều tiết đảm bảo giao thông cầu sông Chanh với Cục đường thủy nội địa Việt Nam và hợp đồng điều tiết đảm bảo giao thông với một số đơn vị khác. Quá trình thực hiện các hợp đồng nêu trên, một số cá nhân là lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần quản lý đường sông 3 đã có hành vi hợp thức hóa hồ sơ, lập khống chứng từ nhằm nghiệm thu, quyết toán vượt quá khối lượng công việc thực tế để chiếm đoạt tiền của Nhà nước; đồng thời, thông đồng với một số cán bộ Ban quản lý vịnh Hạ Long để tạo điều kiện được ký hợp đồng quản lý, bảo trì, đảm bảo điều tiết giao thông tại vịnh Hạ Long trái quy định. Đáng chú ý, tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phạm Hồng Hà – căn biệt thự tại số 338, đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long, cơ quan chức năng đã tạm giữ 4 xe sang. Gồm các xe: 1 xe Lexus 570 (giá mua mới ở thời điểm hiện tại khoảng từ 8 - 10 tỷ đồng); 1 xe Lexus ES 350 (giá mua mới từ 2,6 tỷ đồng), 1 xe Vinfast Lux SA 2.0 (giá mua mới từ 1,2 tỷ đồng) và 1 xe Mercedes E 300 (giá mua mới từ gần 2,9 tỷ đồng). Hình ảnh các xe sang bị thu giữ tại biệt thự của ông Phạm Hồng Hà. Cùng với đó, khối tài sản của ông Hà còn có căn biệt thự cùng khu đất từ 300 đến 400 m2 (giá hiện tại có thể dạo động từ 300 -350 triệu đồng/m2), giá căn biệt thự cũng phải lên đến hàng chục tỷ đồng, chưa kể các loại cây cảnh trang trí thuộc dạng hiếm, đắt tiền. Với việc bị khởi tố điều tra tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", nếu bị kết tội, nguyên Chủ tịch TP Hạ Long Phạm Hồng Hà phải đối diện với mức án cao nhất lên đến 10 năm tù giam theo Khoản 2, Điều 356 Bộ luật hình sự. Từ một cán bộ được đánh giá là “công thần”, sở hữu khối tài sản của giá trị, dù đã nghỉ hưu nhưng với những hành vi vi phạm khi đương chức, ông Phạm Hồng Hà sẽ phải trả giá không nhỏ. Dư luận đồng tình việc các cơ quan tố tụng khởi tố, điều tra với ông Hà bởi dù là ai, có công nhưng nếu có tội vẫn phải bị nghiêm trị, bởi pháp luật và công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là không có vùng cấm. Mời độc giả xem video tạm giữ xe sang của ông Phạm Hồng Hà.

