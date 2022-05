Cục An ninh Mạng truy tìm người chế ảnh bôi nhọ SEA GAMES 2021

Chiều nay, nhiều facebooker bất ngờ chia sẻ một tấm băng rôn sai chính tả được cho là giới thiệu sự kiện thể thao quốc tế SEA GAMES 2021.

Chiều nay, nhiều facebooker bất ngờ chia sẻ một tấm băng rôn sai chính tả được cho là giới thiệu sự kiện thể thao quốc tế SEA GAMES 2021. Một facebooker đã viết trong status của mình rằng: “Hôm nay, mình thật bất ngờ khi thấy một băng rôn giới thiệu một sự kiện quốc tế trong khu vực mà có thể có đến 5 lỗi sai chính tả! Sai tiếng Anh lẫn tiếng Việt!...Câu hỏi đặt ra hiện nay đó là bức ảnh về băng rôn ở trên có thật hay không? Mình cũng đã rất băn khoăn về chuyện này.”

Các đối tượng này đã lấy hình ảnh tấm áp phích cổ động cho SEA GAMES 31 và sử dụng các phần mềm chỉnh sửa, cố tình viết sai chính tả, từ "Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31" thành "Đại hội Thể thao Đông Lam Á lần thứ 31".

Dòng chữ "Welcome to" được sửa thành "Welcom to". Sau đó, các bức "ảnh chế" này đã được những đối tượng này lan tỏa trên nhiều diễn đàn, chê trách công tác chuẩn bị của nước chủ nhà Việt Nam kém, “cẩu thả”, viết sai chính tả...

Đại diện Cục An ninh Mạng và Phòng chống Công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, bước đầu đang điều tra, xác minh nguồn thông tin nào tung ra những bức ảnh này. Nguồn: internet

Qua rà soát ban đầu cho thấy, những bức ảnh này đăng trên nhiều diễn đàn trên mạng xã hội, trong đó có những trang thường xuyên chống phá nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.



Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, không tiếp tay lan tỏa, chia sẻ những thông tin thất thiệt, sai sự thật. Việc lan tỏa những thông tin "thất thiệt" này là hành vi vi phạm pháp luật cần được nghiêm trị.

