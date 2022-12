Cty Châu Giang tiếp tay xe chở quá tải: Giám đốc đã bị bắt giam

Liên quan đến thông tin phản ánh Công ty TNHH Vận tải Châu Giang, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tiếp tay cho xe chở quá tải khi bán và bốc xúc khối lượng đá lớn hơn so với tải trọng cho phép của phương tiện Từ đây, những chiếc xe quá tải tỏa đi khắp nơi, gây hư hại kết cấu cầu đường. Tìm hiểu của PV, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Châu Giang là ông Nguyễn Văn Diễn đã bị bắt tạm giam cách đây 3 tháng liên quan việc khai thác khoáng sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh công bố quyết định bắt bị can để tam giam và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Diễn.

Theo đó, n gày 13/9/2022, Viện KSND tỉnh Hà Nam đã ban hành các Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Vũ Văn Định (SN 1959, trú tại tổ dân phố Mễ Nội, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Duy Trinh (SN 1972, trú tại tổ dân phố Bình Thắng, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Cả 2 bị can nguyên là Giám đốc Trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội tỉnh Hà Nam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự; Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Diễn – Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Châu Giang và Công ty TNHH Vận tải và xây dựng Tiến Đạt về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại Điều 227 BLHS.

Trên cơ sở kết quả điều tra mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại khu vực núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, có căn cứ xác định: Mặc dù biết rõ Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh Hà Nam (gọi tắt là Trung tâm), Công ty TNHH Vận tải Châu Giang và Công ty TNHH Vận tải và xây dựng Tiến Đạt không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản, không lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư sân rèn luyện thể lực cho các đối tượng lao động tại khu đất thuộc quyền quản lý của Trung tâm, nhưng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Vũ Văn Định (Giám đốc Trung tâm từ năm 2010 đến tháng 7/2016); Nguyễn Duy Trinh (Giám đốc Trung tâm từ tháng 7/2016 đến tháng 6/2022) đã trực tiếp ký các Hợp đồng, Biên bản thoả thuận cho phép Công ty Châu Giang, Công ty Tiến Đạt khai thác khoáng sản, vận chuyển ra khỏi khu đất quản lý của Trung tâm.

Trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến tháng 7/2020, Nguyễn Văn Diễn đã thuê và chỉ đạo người khác khai thác trái phép 733.875,03 m3 sét dùng để sản xuất xi măng tại khu đất do Trung tâm quản lý, trị giá hàng chục tỷ đồng để bán cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho Ngân sách hàng chục tỷ đồng.

Ngay sau khi phê chuẩn các Quyết định tố tụng trên, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hà Nam đã phân công các kiểm sát viên kiểm sát việc thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Vũ Văn Định, Nguyễn Duy Trinh và Nguyễn Văn Diễn. Quá trình thi hành các Lệnh khám xét đã thu giữ một số tài liệu có liên quan đến vụ án.

Trước đó ngày 10/2/2022, Viện KSND tỉnh Hà Nam cũng đã ban hành các Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Văn Diễn về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định tại Điều 227 BLHS.

Hiện vụ án đang được các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Hà Nam điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.