Công an Đồng Nai bị kỷ luật: Điểm lại 3 vụ cảnh sát nổ súng gây xôn xao

Nhóm hơn 20 tên giang hồ vây xe chở công an

Vụ việc trên xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm người ăn uống trong Nhà hàng Lâm Viên (xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trong đó, nhóm thứ nhất (khoảng 10 người) gồm: Lương, Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) và một số người khác (chưa rõ lai lịch).

Nhóm còn lại gồm: Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ huyện Định Quán), đại tá Huỳnh Bảo Hùng (60 tuổi, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực TP.Biên Hòa), trung tá Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội cảnh sát 113), trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự, Công an Đồng Nai).

Chiều 12/6, cả hai nhóm ăn nhậu ở nhà hàng nói trên. Trong lúc ăn nhậu, giữa ông Hiền và ông Lương va chạm. Cụ thể, ông Hiền vô tình nôn, không may văng dính vào quần ông Lương tại khu vực quầy lễ tân. Sau đó, hai bên có xảy ra xô xát khiến ông Hiền và Hải bị xây xát (được đưa đi sơ cứu tại cơ sở y tế).

Nhóm giang hồ bao vây xe chở công an.

Nhóm của ông Hiền lên ô tô 4 chỗ rời khỏi quán đi về hướng cầu An Hảo. Thấy vậy, ông Lương gọi điện cho Giang cùng một nhóm người khác (chưa rõ lai lịch) kéo đến sử dụng 2 ô tô đuổi theo chặn đầu và phía sau xe ô tô chở ông Hiền (chưa xảy ra va chạm).

Nhóm của ông Hiền khóa cửa và ngồi trên xe. Lúc này, khi nhóm công an ngồi trong xe ô tô, Giang “gọi” thêm cho nhóm giang hồ là đàn em của mình tới vây xe ô tô.

Công an TP.Biên Hòa cùng một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã cử lực lượng đến hiện trường xác minh vụ việc.

Sau khoảng 30 phút có mặt, công an đã giải tán được đám đông hiếu kỳ vây quanh hiện trường. Công an cũng đưa một số người và phương tiện có liên quan về trụ sở để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Những người ngồi trong xe 4 chỗ cũng đã được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Ngày 21/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm đình chỉ công tác đối với trung tá Đinh Tú Anh - Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự và trung tá Nguyễn Quang Trường - Đội phó Đội cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội, Công an Đồng Nai, để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Ngày 24/6, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với Ngô Văn Giang (hay gọi là Giang “36”, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Nguyễn Duy Kỷ (hay gọi là Tuấn "nhóc", ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Căn (hay gọi là Tý, ngụ tỉnh tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.