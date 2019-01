Côn đồ bịt mặt xông vào nhà, chém người đàn ông nhập viện

Chiều ngày 7/1, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Phan Đình Lộc, Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa cho biết tối ngày 6/1, trên địa bàn xảy ra một vụ cố ý gây thương tích khi một nhóm côn đồ xông vào nhà chém người đàn ông trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 7/1, khi ông T.L.T. (SN 1956, xã Yên Mỹ) đang ngồi xem tivi thì có một nhóm côn đồ bịt mặt đi trên 1 xe máy và 1 ô tô dừng trước nhà ông rồi bất ngờ cầm theo dao kiếm, mã tấu xông vào nhà đập phá đồ đạc, rồi chém ông T. trọng thương ở đầu, phải nhập viện cấp cứu.

"Vụ việc hiện đang được Công an huyện Nông Cống vào cuộc xác minh, làm rõ. Theo thông tin sơ bộ anh em báo lại thì tối qua có nhóm bịt mặt khoảng 5-6 người xông vào nhà vợ chồng ông T., bà O. gây thương tích cho ông T."- ông Lộc nói.

Cũng theo ông Lộc, trước đó vài hôm có một nhóm người đến nhà anh Th. (em trai bà O.) để đòi nợ. Tại đây nhóm này đã xảy ra xô xát đánh nhau, gia đình ông T. có ra can ngăn, cũng xảy ra mâu thuẫn. "Công an huyện cũng đã triệu tập một số người hôm đó tới làm việc, còn nhóm tối qua (6/1) có liên quan hay không hiện vẫn chưa rõ, vì cơ quan công an đang vào cuộc điều tra" - ông Lộc cho biết thêm.

Được biết, sau khi bị chém trọng thương, hiện ông T.L.T. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, TP Thanh Hóa.

Hiện, Công an huyện Nông Cống vào cuộc điều tra, truy tìm nhóm côn đồ gây ra vụ việc trên.