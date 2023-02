Cố tình vi phạm giao thông rồi quay clip tống tiền CSGT ở Vĩnh Phúc

Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 4 đối tượng ra trước tòa để xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 1, Điều 170, BLHS năm 2015. Các bị can bị truy tố gồm: Bùi Văn Hà (SN 1982, trú ở xã Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội); Trịnh Xuân Tiến (SN 1990; ở xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội); Nguyễn Văn Nam (SN 1991; trú xã Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Khắc Được (SN 1990; ở xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên).

Ảnh minh họa.

Theo cáo trạng, các bị can quen biết nhau thông qua các nhóm Facebook có tên: “Giao thông Vĩnh Phúc”, “Luật giao thông”. Trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 27/6/2022, cả nhóm đã sử dụng hình ảnh để uy hiếp, tống tiền cảnh sát giao thông. Vụ thứ nhất diễn ra vào ngày 18/6/2022, Nguyễn Khắc Được chuyển cho bị can Bùi Văn Hà hình ảnh anh H. Cảnh sát giao thông Công an TP Phúc Yên đang làm việc và trên bàn có bốn tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và bảo Hà liên hệ đe dọa, yêu cầu anh H. đưa 100 triệu đồng.

Nhận được tin nhắn tống tiền, anh H. xin giảm xuống còn 50 triệu đồng. Sau nhiều lần trao đổi, hai bên thống nhất số tiền anh H. phải đưa là 80 triệu đồng. Đến 18h45 ngày 27/6/2022, anh H. gặp Hà tại nhà hàng Quê Hương ở TP Vĩnh Yên để đưa tiền. Khi Hà cầm tiền cất đi thì bị công an bắt quả tang. Về nguồn gốc hình ảnh Hà dùng để đe dọa, tống tiền anh H., cơ quan điều tra làm rõ: Ngày 15/6/2022, khi đang làm nhiệm vụ trên đường Lạc Long Quân, TP Phúc Yên, Đội CSGT TP Phúc Yên đã dừng xe ô tô do Nguyễn Đức Chuyền điều khiển có lỗi đi ngược chiều đường.

Hôm đó, Chuyền đặt bốn tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng lên bàn làm việc của anh H., xin anh bỏ qua lỗi vi phạm. Chuyền đã quay lại hình ảnh trên bằng điện thoại đã bật trước đó. Anh H. yêu cầu Chuyền cầm lại tiền, nhắc nhở và cho Chuyền đi mà không lập biên bản vi phạm. Cơ quan điều tra cho rằng hành vi của anh H. không cấu thành tội nhận hối lộ nên không đề cập xử lý.

Vụ thứ hai, ngày 21/6/2022, Nguyễn Văn Nam tự gắn camera vào cúc áo, rồi đi xe máy ra đường và cố tình vi phạm quy định giao thông, sau đó dùng camera bí mật cài ở cúc áo quay lại hình ảnh đặt tiền lên bàn làm việc của anh Nguyễn Trung K., cán bộ đội Cảnh sát giao thông Công an TP Phúc Yên. Nam cùng Tiến thỏa thuận, thống nhất gửi cho Hà hình ảnh quay được để Hà sử dụng đe dọa, yêu cầu anh K. phải đưa 80 triệu đồng, nếu không sẽ đăng đoạn video lên mạng xã hội.

Do lo sợ đoạn video trên được đăng tải sẽ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân, sau khi mặc cả xuống còn 40 triệu đồng, anh K. đã chuyển số tiền trên qua tài khoản cho Hà vào ngày 27/6/2022. Hà nhận tiền và chia cho đồng phạm. Khi biết Hà bị bắt trong vụ án liên quan, bị can Được, Tiến và Nam đến Công an tỉnh Vĩnh Phúc đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi nêu trên.

Theo anh K., sau khi để 2 triệu đồng lên bàn, bị can Nam lợi dụng thời điểm tổ công tác bận xử lý nhiều người và không có ai trông xe để tự ý rời đi. Khi biết có tiền trên bàn, anh K. đã báo cáo lãnh đạo rồi cùng đại diện UBND TP Phúc Yên lập biên bản. Do vậy, anh K. không bị xử lý.